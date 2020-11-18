شقيق الشهيد ياسر عصر باكياً: رعانا صغاراً وعلاقتنا كانت أكبر من أخوة

وأضاف شقيق الشهيد ياسر عصر، أنه بحكم عمله يقيم خارج مصر"ألمانيا"، يزور مصر فى إجازات وإنه الشقيق قبل الأصغر للواء ياسر عصر، مؤكدا علي أن شقيقه الشهيد كان يراعيه هو وأخوته وهم صغار ويهتموا بهم كثيرا، وأن اللواء ياسر عصر شقيقه كان عاطفياً للغاية، وأثناء حديثه عن صفات اللواء ياسر، أنهمر في البكاء ولم يستطيع استكمال حديثه.

كان استشهد في الساعات الأولى من صباح اليوم، اللواء ياسر عصر، وكيل الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات، أثناء قيامه بمهام عمله، ومشاركته فى فحص حريق داخل محطة مترو مسرة، إلا أنه سقط داخل الهواية خلال محاولاته مساعدة رجال الحماية المدنية لإخماد الحريق.

تلقت غرفة النجدة، بلاغا، باندلاع حريق داخل إحدى الهوايات بمحطة مترو مسرة فى شبرا، وعلى الفور انتقل رجال الحماية المدنية إلى مكان البلاغ فى محاولة للسيطرة على الحريق.

ومع محاولات رجال الإطفاء السيطرة على الحريق داخل الهواية، حرص اللواء ياسر عصر على تفقد موقع الحريق، وخلال محاولاته فى المساعدة على إخماد الحريق خوفا على حياة المواطنين سقط داخل الهواية ما تسبب فى وفاته.