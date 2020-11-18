وزير التعليم يوافق على استمرار معاملة الطلاب السوريين واليمنيين كالمصريين

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وافق الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، على استمرار معاملة الطلاب السوريين والطلاب اليمنيين معاملة الطلاب المصريين خلال العام الدراسي 2020/2021. وأكدت الوزارة أن معاملة الطالب السورى واليمنى كالمصريين تشمل النقاط التالية:- الالتحاق بالمدارس الحكومية عربى الإعفاء من دفع تكاليف التعليم المقررة على الطلاب الوافدين دفع الرسوم المقررة للطلاب المصريين إتاحة الدخول للمدارس الخاصة يأتي ذلك في إطار حرص وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، على القيام بدورها تجاه الأشقاء العرب. وقالت مصادر مسئولة، إن المقصود من القرار هو حصول الطلاب السوريين واليمين على نفس الخدمات التى تقدم للطلاب المصريين وتسهيل إجراءات دخولهم المدارس الحكومية المصرية. كان الطلاب السوريون يعانون صعوبة في الالتحاق بالمدارس المصرية، بسبب بطء إجراءات استخراج أوراق الإقامة وتجديدها كل عام، والتي تطول لفترة زمينة كبيرة، ما يؤدي إلى عدم تمكُّنهم من الحصول على التعليم، فأصدر وزارة التربية والتعليم عام 2012، 2013، قرارا بمعاملة الطلاب السوريين واليمنيين نفس معاملة الطلاب المصريين،على أن يتم تجديدها سنوياً.

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