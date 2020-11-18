شكرا لقرائتكم خبر عن البابا تواضروس يرقى 4 قساوسة لرتبة القمصية خلال تدشين كنيسة العذراء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رقّى قداسة البابا تواضروس الثانى عقب صلاة الصلح فى قداس تدشين كنيسة السيدة العذراء قصرية الريحان الأثرية بمصر القديمة، أربعة من الآباء كهنة قطاع كنائس مصر القديمة إلى رتبة القمصية.

والقمامصة الجدد هم، القمص ويصا عبد الحكيم، كاهن كنيسة القديس الأنبا شنودة الأثرية، القمص سوريال رشدي كاهن كنيسة القديس الأنبا شنودة الأثرية، القمص رافائيل ثروت، كاهن كنيسة الشهيد مارمينا العجائبي- فم الخليج، القمص رويس عبد الله كاهن كنيسة الشهيد أبي سيفين الأثرية.

وقد ترأس قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، اليوم الأربعاء، قداس تدشين كنيسة السيدة العذراء مريم قصرية الريحان في مصر القديمة، بمشاركة العديد من أساقفة وكهنة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية وعلى رأسهم الأنبا يوليوس الأسقف العام لكنائس مصر القديمة، بحضور نبيلة مكرم وزيرة الهجرة، وذلك تزامنا مع الذكرى الثامنة لتنصيب البابا تواضروس الثاني بطريركًا للكنيسة القبطية الأرثوذكسية والذي تم في 18 نوفمبر 2012.