شكرا لقرائتكم خبر عن «أزهر القليوبية»: مراجعة تاريخ الصلاحية على الوجبات المقدمة للطلاب قبل تقديمها والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الدكتور محمد الشحات، رئيس الإدارة المركزية للأزهر بالقليوبية، على الاهتمام بالتخزين الجيد لوجبة التغذية التي سيتم تقديمها للطلاب في المعاهد، وأن يتم تقديمها بالشكل الصحيح والاهتمام بالتهوية الجيدة في المخازن المخصصة لها.

ولفت «الشحات» خلال لقاءه بموجهي وأخصائيين التغذية بالمرحلة الإعدادية بمعاهد المنطقة إلى ضرورة التأكيد أول بأول على تاريخ الصلاحية المدونة على الوجبة قبل توزيعها حفاظًا على صحة الطلاب على أن يتم تشكيل لجنة بكل معهد مكونة من شيخ المعهد والاخصائي الاجتماعي وأخصائي التغذية، ويتم توزيع الوجبة للطلاب الحاضرين أثناء اليوم الدراسي حرصًا على سلامة الطلاب.

وفي نهاية اللقاء، استمع «الشحات» إلى بعض المشاكل الموجودة في المعاهد، وقرر حلها فورًا بحضور طارق السباعي، مدير إدارة رعاية الطلاب، وآمال محمد عبدالله، رئيس قسم التغذية.