شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس «حماية الشواطئ»: بدء مشروع حماية شاطئ الأبيض في مرسى مطروح (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال المهندس مدحت حنا، رئيس الهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ في وزارة الموارد المائية والري، أن الهيئة بدأت أعمال تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع ضخم لحماية شاطئ الأبيض في محافظة مرسى مطروح، بهدف استرجاع خط الشاطئ وتكسير الأمواج ووقف أعمال النحر المستمرة.

وأوضح «حنا»، في تصريحات خاصة لـ«المصرى اليوم»، على هامش جولة تفقدية للمشروع، الأربعاء، أن مشروع الحماية يأتي ضمن حزمة من المشروعات التي تنفذها الهيئة في عدد من المحافظات، من بينها الإسكندرية ومطروح، ويقع المشروع في 3 مراحل، المرحلة الأولى منه تنتهى في 30 يوليو من العام المقبل 2021، بتكلفة تصل إلى حوالي 120 مليون جنيه، فيما يجري حاليًا كتابة العقود الخاصة بالمرحلة الثانية، والتي من المقرر أن تبدأ في مارس المقبل 2021، مدتها 30 شهر (عامين ونصف).

وأشار إلى أن المرحلة الثالثة، تبدأ عقب الانتهاء من الثانية، ومدتها عامين ونصف أيضًا، مؤكدًا أن التكلفة الإجمالية للمشروع بمراحلها الثلاثة تصل حوالي 500 مليون جنيه، وجميعها تهدف إلى وضع رؤوس حجرية لاسترجاع خط الشاطئ وتكسير الأمواج بطول 6 كيلومترات.

وقال «حنا»، إن المرحلة الأولى تشمل ساحة الصب والتشوينات ومعمل ضبط الجودة، وتتكون من خمسة ألسنة على شكل حرف T، وتهدف إلى وقف النحر المتسارع بالمنطقة واستعادة الشاطئ الرملي بالتغذية بالرمال بين الرؤوس.

رافق رئيس الهيئة، خلال جولته التي استمرت يومين، المهندس العربي القشاوي، رئيس الإدارة المركزية للتنفيذ والصيانة، والمهندس إبراهيم الدسوقي، مدير عام البحوث والدراسات، والمهندس أيمن أحمد عبدالفتاح، مدير عام الإدارة ومهندسي الإدارة.

وفي نهاية الجولة المرورية على مشروعات الإدارة التي استمرت لمدة يومين، حرص «حنا»، على اللقاء مع المهندسين والعاملين بالإدارة وتشجيعهم لبذل المزيد من الجهد والعمل لخدمة ورفعة الوطن.

المهندس مدحت حنا رئيس هيئة حماية الشواطئ خلال تفقده للمشروع الأربعاء

المهندس مدحت حنا رئيس هيئة حماية الشواطئ خلال تفقده للمشروع الأربعاء

المهندس مدحت حنا رئيس هيئة حماية الشواطئ خلال تفقده للمشروع الأربعاء

المهندس مدحت حنا رئيس هيئة حماية الشواطئ خلال تفقده للمشروع الأربعاء

المهندس مدحت حنا رئيس هيئة حماية الشواطئ خلال تفقده للمشروع الأربعاء