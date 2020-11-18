شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أسماء المصابين في حادث «أتوبيس المدرسة» بالجيزة (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

زار اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، مستشفى الهرم التخصصى، للأطمئنان على الطلاب المصابين في حادث انقلاب اتوبيس بمنطقة الرماية، تابع لمدرسة الإبداع للغات التابعة لإدارة أوسيم التعليمية، والبالغ عددهم 17 حالة وهم ( 2 مشرفين – 14 طالب – سائق الأتوبيس) .

وحرص راشد، على الاطمئنان على الحالة الصحية للمصابين موجها بتقديم كافة أوجه الرعاية اللازمة لهم ومتابعتهم من خلال تقديم الخدمة الصحية التي تحتاج إليها الحالات مشيراً ان أعمار الطلاب تتراوح ما بين 6 إلى 16 سنه .

وأكد المحافظ أن هناك 8 حالات إصابتهم خفيفة، ما بين سحجات وكدمات وحالاتهم مستقرة عدا طفلة عمرها 10 سنوات تحت الملاحظة، ومدرسة أيضا تحت الملاحظة بالرعاية المركزة، وجارى استكمال فحص باقى المصابين من الطلاب، للتأكد من سلامتهم والوقوف على الوضع الصحى لهم، مؤكدا على مدير مديرية الشؤون الصحية بتقدم الرعاية اللازمة لهم وإجراء فحص صحى شامل لحالتهم، وعدم مغادرة المستشفى، قبل التأكد من حالتهم الصحية .

وجاءت أسماء حالة المصابين كالتالى :-ياسين سامح سيد 6 سنوات اشتباه كسر بالوجه وتورم بالصدر وباسل محمد سعد 13 سنة، كسر بالذراع الأيسر، ومحمد مدحت محمد 13 سنة كدمات وسحجات، وهنا مدحت محمد 10 سنوات كدمات وسحجات، ومحمد هشام محمد 13 سنة كدمات وسحجات، ويوسف علاء أحمد 9 سنوات كدمات وسحجات، وسيف الدين محمود 12 سنة كدمات وسحجات، وكريم علاء أحمد منير 16 سنة جاري عمل الأشعة، ورهف هشام محمد 13 سنة، ونوران محمد حسن 10 سنوات، وأياد محمد حسن 10 سنوات، وأحمد مصطفي درويش 8 سنوات، وعبدالرحمن محمد عادل 6 سنوات، وإيمان محمد عادل 7 سنوات جميعهم كدمات وسحجات تحت الملاحظة.

وحمدي عبده محمد 40 سنة سائق الأتوبيس كسر بالكتف الأيسر، وفاطمة شحاتة محمد 50 سنة (مدرسة) اشتباه كسر بالعمود الفقرى، ودينا محمود 35 سنة مدرسة، حجز بالرعاية المركزة على جهاز تنفس صناعى .

محافظ الجيزة يزور مصابى حادث انقلاب اتوبيس مدرسي بمنطقة الرماية

محافظ الجيزة يزور مصابى حادث انقلاب اتوبيس مدرسي بمنطقة الرماية

محافظ الجيزة يزور مصابى حادث انقلاب اتوبيس مدرسي بمنطقة الرماية

محافظ الجيزة يزور مصابى حادث انقلاب اتوبيس مدرسي بمنطقة الرماية

محافظ الجيزة يزور مصابى حادث انقلاب اتوبيس مدرسي بمنطقة الرماية

محافظ الجيزة يزور مصابى حادث انقلاب اتوبيس مدرسي بمنطقة الرماية

محافظ الجيزة يزور مصابى حادث انقلاب اتوبيس مدرسي بمنطقة الرماية