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شكرا لقرائتكم خبر عن «التضامن» تنقذ مواطن مقيم بالشارع بوسط القاهرة والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
توجه فريق أطفال وكبار بلا مأوي، بوزارة التضامن الإجتماعي، للتعامل مع مواطن متواجد بجوار مستشفي القصر العيني بوسط القاهرة.
وتبين الفريق أن المواطن مجهول الهوية يبلغ من العمر حوالي 60 عاما، وتم التنسيق مع منظومة الشكاوي الحكومية التابعة لرئاسة الوزراء لاصطحاب الحالة إلى مستشفي القصر العيني لإجراء الفحوصات الطبية اللازمة من تحاليل وأشعة.
وسيقوم فريق إدارة الحالة التابع لبرنامج حماية الأطفال والكبار بلا مأوي بمتابعة الحالة بعد استقرار حالته الصحية تمهيداً لإيداعه بدور للرعاية الاجتماعية.
وتنفذ وزارة التضامن الاجتماعي، بالتعاون مع صندوق «تحيا مصر»، برنامج حماية الأطفال والكبار بلا مأوى في 13 محافظة من خلال 17 وحدة متنقلة تجوب الشوارع من أجل إنقاذ الأطفال والمشردين من كبار السن.
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