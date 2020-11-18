شكرا لقرائتكم خبر عن غدًا.. انطلاق أكبر قافلة مساعدات إنسانية من العاصمة الإدارية الجديدة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بناء على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي؛ تنطلق أكبر قافلة مساعدات إنسانية من العاصمة الإدارية الجديدة، غدا الخميس، بحضور رئيس مجلس الوزراء ووزيرة التضامن الاجتماعي وبالتعاون مع صندوق تحيا مصر ووزارة التضامن الاجتماعي ومؤسسات المجتمع المدني.

وأكد مصطفى زمزم رئيس مجلس أمناء صناع الخير، أن المؤسسة سوف تشارك بتوزيع بعض محتويات القافلة من المساعدات الغذائية والدواجن والملابس في القري الاكثر احتياجا في أربع محافظات هي الفيوم والبحيرة والغربية والشرقية.

يذكر أن مشاركة مؤسسة صناع الخير في قافلة الغد تأتي في إطار سلسلة مشاركات المؤسسة في عدد من المبادرات الرئاسية من ضمنها مبادرة حياة كريمة ونور حياة لدعم مجال الحماية الاجتماعية، ودعم الأسر الأولى بالرعاية على مستوى الجمهورية تنفيذا لتوجهيات الرئيس عبدالفتاح السيسي.