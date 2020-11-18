شكرا لقرائتكم خبر عن مدبولي يهنئ غادة والي لحصولها على تكريم من كبريات الصحف في النمسا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وجه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، التهنئة لوزيرة التضامن السابقة غادة والي، والتي تشغل حالياً منصب وكيل الأمين العام للأمم المتحدة، والمدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة للمخدرات والجريمة، ومدير مقر المنظمة في فيينا، لحصولها على تكريم من واحدة من كبريات الصحف في النمسا، وذلك كونها أول امرأة تترأس هذا المنصب، ولأدائها المتميز منذ توليها المسئولية، مؤكداً أن اضطلاع مسؤول مصري بمهام هذا المنصب الرفيع يمثل مصدر فخر لنا جميعاً.

ونوه مدبولي خلال اجتماع الحكومة الأسبوع، على تقدم ترتيب مصر 55 مركزاً في مؤشر «جاهزية الحكومة للذكاء الاصطناعي» الصادر حديثا عن مؤسسة «أكسفورد إنسايت» ومركز أبحاث التنمية الدولية، لتحتل بذلك المركز 56 عالميا بين 172 دولة، مؤكدا أن هذه النتيجة جاءت نتاجاً لجهود الدولة المبذولة لاستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، والتوسع في تبني التكنولوجيات الحديثة لتقديم خدمات «مصر الرقمية»، إلى جانب تنفيذ مشروع ضخم لتطوير البنية التحتية للاتصالات، دعماً لملف التحول الرقمي.

وخلال الاجتماع، أشار رئيس الوزراء، إلى اختيار مجلة الغطس الدولية البريطانية «Dive Magazine» محافظة البحر الأحمر في المرتبة الثانية ضمن أفضل ١٠ مناطق للغطس في العالم لعام ٢٠٢٠، وذلك وفقا للتصويت الذي أجرته المجلة، لاختيار أفضل وجهات ومراكز الغوص في العالم لعام 2020.