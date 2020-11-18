شكرا لقرائتكم خبر عن «التموين» تبدأ تلقي طلبات المشاركة في تخفيضات «الجمعة البيضاء» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بدأت مديريات التموين والتجارة الداخلية على مستوى الجمهورية، تلقى الطلبات من المحلات التجارية الرغبة في المشاركة بعروض تخفيضات أسعار المنتجات بمناسبة الجمعة البيضاء يوم 27 نوفمبر الجاري، على أن تقوم كل جهة بتقديم طلب يتضمن نسبة التخفيضات المقررة ونوعية المنتجات، وأن يكون للمحلات التجارية الحرية في طرح المنتجات بأسعار مخفضة ضمن المبادرة على مدار أسبوع وهي الفترة من يوم 23 حتى 30 نوفمبر 2020.

وتستعد الوزارة لتشكيل لجان لمتابعة المحلات التجارية التي ستشارك في عروض التخفيضات بمناسبة الجمعة البيضاء، مؤكده أن الهدف من التخفيضات التي ستطرحها الجهات المشاركة هو التخفيف على المواطنين وحصولهم على السلع بأسعار مخفضة.

ووفقا لنظام عمل المبادرة، فأن المحلات التجارية الراغبة في المشاركة ستقوم بالتوجه إلى مديريات التموين والتجارة الداخلية الواقع في دائرتها محالهم التجارية للحصول على الموافقة، شريطة أن تلتزم هذه الجهات بالإعلان عن ثمن السلع المعروضة للبيع في التصفية مقترنًا به بيان عن الثمن الفعلي الذي كانت تباع به هذه السلع قبل تخفيضات الأسعار.

ووجه الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، الأجهزة الرقابية بالوزارة، وجهاز حماية المستهلك بتكثيف الحملات الرقابية على الأسواق، للتأكد من طرح منتجات جيدة، ومطابقة للمواصفات القياسية خلال فترة التخفيضات، وأن يتم التواصل مع المواطنين من خلال الجولات الميدانية، والتعرف على مدى حقيقة العروض التي تقدمها التجار، وأن تكون العروض حقيقية وليست وهمية، وأن يتم تحرير محاضر للمخالفين.

وأكد أيمن حسام الدين مساعد وزير التموين لشؤون التجارة الداخلية، أن المحالات التي ستشارك في تخفيضات أسعار المنتجات بمناسبة الجمعة البيضاء، لها الحرية في تقديم نسبة التخفيضات المناسبة، شريطة أن تكون التخفيضات حقيقية وغير وهمية، وأن من يثبت تلاعبه في العروض سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، كما أن ذلك سيكون وفقا لرغبة أصحاب المحلات والجهات المشاركة في عروض تخفيضات الأسعار، وانه من المتوقع أن يشارك العديد من المحلات التجارية بهدف انتعاش حركة المبيعات في الأسواق، لافتا إلى أن ذلك يأتي في إطار خطة الوزارة وتوجيهات الدكتورة على المصيلحى وزير التموين لتفعيل وتنشيط حركة التجارة الداخلية بالأسواق بكافة محافظات الجمهورية، من خلال دعم ومساندة المواطن.

وأضاف، أن مديريات التموين بمختلف المحافظات ستتلقى طلبات المحلات التجارية الراغبة في المشاركة في تخفيضات الأسعار بمناسبة الجمعة البيضاء وسواء كانت المنتجات ملابس أو أجهزة معمرة أو سلع غذائية، وأن ذلك سيمكن المستهلك في الحصول على سلع بأسعار مخفضة وأيضا زيادة حركة المبيعات للتاجر.