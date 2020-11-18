شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس وزراء تنزانيا للشركات المصرية المنفذة لسد بلاده: «تحملون أمل شعبنا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد رئيس الوزراء التنزانى، قاسم ماجاليوا، أن مشروع إنشاء سد ومحطة جيوليوس نيريرى لتوليد الطاقة الكهرومائية، والذي يُنفذه تحالف مصرى مكون من شركتي «المقاولون العرب» و«السويدى إليكتريك»، يُعد دليلاً على متانة وقوة العلاقات الممتازة بين مصر وتنزانيا، تحت قيادة الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، والرئيس التنزاني، جون ماجوفولي.

جاء ذلك خلال الاحتفال بتحويل مجرى نهر روفيجي لاستكمال تنفيذ جسم السد الرئيسي، بمشروع إنشاء سد ومحطة جيوليوس نيريري لتوليد الطاقة الكهرومائية بتنزانيا، بمشاركة الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وعدد من الوزراء التنزانيين، والسفير حمدى لوزا، نائب وزير الخارجية، والسفير محمد جابر أبوالوفا، سفير مصر بتنزانيا، ومسئولى وزارتى الكهرباء والإسكان والهيئة الهندسية للقوات المسلحة، ومسئولي التحالف المصرى المنفذ للمشروع، «شركتى المقاولون العرب، والسويدي إلكتريك».

وقال رئيس الوزراء التنزاني، قاسم ماجاليوا، إن هناك توجيهات دائمة من الرئيس السيسي، والرئيس ماجوفولي، بتوطيد العلاقات بين البلدين، موضحاً أن الأداء المتميز للشركات المصرية المنفذة للسد التنزاني، يعد دليلاً على أننا والمصريين أشقاء، موجهاً حديثه لمسؤولي الدولة المصرية وشركات المقاولات المصرية، قائلا: «أنتم تحملون أمل التنزانيين».

ونقل رئيس الوزراء التنزاني، قاسم ماجاليوا، تحيات الرئيس التنزاني، جون ماجوفولي، ونائبه، لجميع العاملين بالمشروع، والمشاركين في الاحتفال، متمنياً لهم استكمال تنفيذ المشروع على أفضل وجه، ومشيدا بهذا المشروع الكبير الذي سيوفر الطاقة الكهربائية للتنزانيين، ومعبرا عن شكره وامتنانه للشراكة مع الحكومة المصرية، في تنفيذ هذا المشروع القومي الهام للشعب التنزاني.

وأكد رئيس الوزراء التنزاني، قاسم ماجاليوا، أن الرئيس التنزاني جون ماجوفولي، الذي أعيد انتخابه مؤخراً، تعهد ونائبه، للشعب التنزاني باستكمال تنفيذ المشروعات الاستراتيجية للتنزانيين، وهذا المشروع هو أحدها، قائلا للشعب التنزاني: «سنصل إلى الأمل الذي نرجوه، وهذا المشروع بتمويل كامل من الحكومة التنزانية بنسبة 100 %، بقيمة نحو 3 مليارات دولار، وهو مشروع فريد من نوعه في أفريقيا».