شكرا لقرائتكم خبر عن إجلاء 9 مواطنين مصريين من إقليم تيجراي بأثيوبيا والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قال السفير أسامة عبدالخالق سفير مصر في أثيوبيا إن جهود السفارة المصرية في أديس أبابا تمكنت من إجلاء 9 مواطنين مصريين كانوا يعملون في إقليم تيجراي.
وأوضح السفير، في تصريحات لـ«المصري اليوم»، أن المواطنين الـ 9 موجودين حاليا في العاصمة الأثيوبية أديس أبابا تمهيدا لسفرهم إلى القاهرة اليوم.
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