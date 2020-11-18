شكرا لقرائتكم خبر عن إجلاء 9 مواطنين مصريين من إقليم تيجراي بأثيوبيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال السفير أسامة عبدالخالق سفير مصر في أثيوبيا إن جهود السفارة المصرية في أديس أبابا تمكنت من إجلاء 9 مواطنين مصريين كانوا يعملون في إقليم تيجراي.

وأوضح السفير، في تصريحات لـ«المصري اليوم»، أن المواطنين الـ 9 موجودين حاليا في العاصمة الأثيوبية أديس أبابا تمهيدا لسفرهم إلى القاهرة اليوم.