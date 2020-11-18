شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم يوافق على استمرار معاملة الطلاب السوريين واليمنيين كالمصريين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار وافق الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، على استمرار معاملة الطلاب السوريين والطلاب اليمنيين معاملة الطلاب المصريين خلال العام الدراسي 2020/2021. يأتي ذلك في إطار حرص وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، على القيام بدورها تجاه الأشقاء العرب. الوضع في مصر

اصابات 111,009

تعافي 101,179

وفيات 6,465

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