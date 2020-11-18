شكرا لقرائتكم خبر عن خلال ندوة بـ«إعلام المنيا»: الدولة تهتم كثيرًا بريادة الأعمال لخلق فرص عمل للشباب (تفاصيل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد مركز إعلام المنيا، التابع للهيئة العامة للاستعلامات، بالتعاون مع مكتبة مصر العامة، ومديرية القوى العاملة بالمنيا، لقاءً بعنوان «الشباب وريادة الأعمال»، بقاعة مكتبة مصر العامة بمدينة المنيا، وشهد اللقاء عدة مناقشات وحوارات حول عمل الشباب وفرص الاستثمار، أكد خلاله المشاركون على ضرورة إقامة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، لتنمية ونهضة وتقدم المجتمع، كما أشادوا بدور الدولة في دعم ومساندة الشباب الراغب في إقامة المشروعات الاقتصادية الحرة

حاضر في اللقاء الدكتور أدهم كامل، مدرب ريادة الأعمال ومدرس تكنولوجيا التعليم بكلية التربية النوعية بجامعة المنيا، وبحضور المستشار وليد الإمام، وكيل وزارة القوى العاملة بالمنيا، ومروان محمد، رئيس جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالمنيا، وبعض المسؤولين في الجهاز فرع المنيا، وشباب مركز ومدينة المنيا.

وأكد وليد الحيني، مدير مركز إعلام المنيا، أن الدولة تهتم كثيرًا بريادة الأعمال لخلق فرص عمل للشباب.

وقال المستشار وليد الإمام، وكيل وزارة القوى العاملة بالمنيا، إن دورهم يبدأ من إجراءات حماية العامل، وصولاً إلى التدريب والتأهيل على عدد كبير من المهن، التي يتطلبها سوق العمل، ودعا الشباب إلى ضرورة التدريب والتطوير الدائم وانتهاز الفرص وترك القلق والخوف للوصول إلى النجاح.

وأشار مروان محمد، رئيس جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالمنيا، إلى الخدمات المالية التي يقدمها جهاز تنمية المشروعات للشباب بتمويل يصل إلى 5 مليون جنيه للمشروعات الصناعية بنسبة فائدة 5%، مضيفًا أن الجهاز يمَّول المشروعات الإنتاجية والخدمية بنسبة فائدة بسيطة متناقصة لا تتعدى 10%، معربًا عن أمله في أن تتحول ثقافة العمل لدى الشباب إلى ثقافة العمل الاقتصادي الحر، مؤكدًا أنه لا بديل عن المشروعات الصغيرة لنهضة المجتمع.

ودعا الشباب إلى التوجه الفوري للجهاز للاستفادة أيضًا من الخدمات غير المالية كدورات التدريب على ريادة الأعمال ودراسة الجدوى والقدرة على الإبتكار التي يقدمها الجهاز لهم حال جديتهم.

وقال أدهم كامل، مدرب ريادة الأعمال ومدرس تكنولوجيا التعليم بكلية التربية النوعية بجامعة المنيا، إن ريادة الأعمال تكمن في إيجاد فرصة يمكن تحويلها لعمل له قيمة يخدم المجتمع، مؤكدًا أن التخطيط الجيد وإدارة الوقت والقدرة على الإبتكار من أساسيات النجاح في ريادة الأعمال.

تم خلال اللقاء عرض بعض النماذج الناجحة لرواد الأعمال المصريين، مشيرًا إلى أن الدول المتقدمة اعتمدت في الأساس على ثقافة الاقتصاد الحر.