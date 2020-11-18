شكرا لقرائتكم خبر عن تلقاها مكتب التمثيل العمالي.. الإمارات تمدد مهلة إعفاء المخالفين لنهاية 2020 والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
تلقي وزير القوي العاملة محمد سعفان، تقريرا عبر مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية بأبوظبي بالإمارات العربية المتحدة، وذلك في إطار متابعته على مدار الساعة يوميا أحوال العمالة المصرية في دول العمل، من خلال غرفة العمليات المنشأة بمكاتب التمثيل العمالي للرد على أي استفسارات، وتقديم الدعم والمساعدة لهم في أي وقت، خاصة في تلك الفترة الحرجة بعد انتشار فيروس «كورونا»، لحفظ حقوق العمالة المصرية بدولة العمل، والتى قد تتأثر من بعض الإجراءات التي تتخذها بعض الدول في هذا الخصوص.
وأوضح هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوي العاملة، أن التقرير الذي تلقاه الوزير يأتي في إطار متابعته للقرارات المهمة الصادرة من الجهات المعنية بالعمالة الوافدة داخل الإمارات، حول تمديد مهلة إعفاء المخالفين حتى نهاية 2020 .
وقالت الملحق العمالي حنان شاهين رئيس مكتب التمثيل العمالي بأبوظبي: إن الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية قررت تمديد مهلة إعفاء «جميع المخالفين» لقانون دخول وإقامة الأجانب حتى نهاية العام الجاري (31 ديسمبر 2020)، وذلك متى ما وقعت مخالفاتهم قبل الأول من مارس الماضي، مع إعفائهم من جميع الغرامات المالية المتعلقة ببطاقة الهوية وتصاريح العمل، وإلغاء كل القيود الإدارية شريطة مغادرة الدولة.
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