«الأرصاد» تحذر: أمطار غزيرة ورعدية تضرب البلاد من الخميس للسبت

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية بياناً بشأن حالة الطقس المتوقعة خلال الفترة من غداً الخميس 19 نوفمبر إلى السبت المقبل 21 نوفمبر الجاري .
جاء بالبيان أنه من المنتظر أن تشهد البلاد اعتباراً من يوم الخميس وحتى السبت حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية .
تحدث البيان عن يوم الخميس فأشار إلى أمطار متوسطة إلى غزيرة تكون رعدية أحياناً على بعض المناطق من السواحل الشمالية: (الإسكندرية- مطروح – السلوم- رشيد- دمياط – بورسعيد – العريش – رفح ).
أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق من الوجه البحري وجنوب سلاسل جبال البحر الأحمر: ( كفر الشيخ – البحيرة – الدقهلية- الغربية – الشرقية – المنوفية- حلايب – شلاتين – رأس بناس ) .
أما يوم الجمعة فأوضح البيان أن هناك أمطار غزيرة رعدية أحياناً على بعض المناطق من السواحل الشمالية: (الإسكندرية- مطروح – السلوم- رشيد – بلطيم – دمياط- بورسعيد – العريش – رفح ).
أمطار متوسطة إلى غزيرة على بعض المناطق من الوجه البحري: ( كفر الشيخ – البحيرة – الدقهلية- الغربية – الشرقية – المنوفية ) .
أمطار متوسطة الشدة على بعض المناطق من مدن القناة وجنوب سلاسل جبال البحر الأحمر: ( حلايب – شلاتين – رأس بناس ) .
أمطار خفيفة على شمال الصعيد: ( الفيوم – بني سويف – المنيا ) .
يصاحب ذلك نشاط رياح على السواحل الشمالية والوجه البحري تكون مثيرة للأتربة على شمال الصعيد .
وعن السبت المقبل تابع البيان ان هناك أمطار متوسطة إلى غزيرة على بعض المناطق من السواحل الشمالية: (الإسكندرية- مطروح – السلوم- رشيد – بلطيم – دمياط- بورسعيد – العريش – رفح ).
أمطار متوسطة إلى غزيرة على بعض المناطق من الوجه البحري: (كفر الشيخ – البحيرة – الدقهلية- الغربية – الشرقية – المنوفية ) .
امطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق من مدن القناة وجنوب سلاسل جبال البحر الأحمر: ( حلايب – شلاتين – رأس بناس ) .
وعن القاهرة الكبرى فمن المنتظر أن تشهد بعد غدً الجمعة فرص أمطار تكون من خفيفة إلى متوسطة يصاحب ذلك نشاط رياح .
ومن المتوقع أن يتراوح متوسط درجات الحرارة :
القاهرة الكبرى العظمى ( 23 – 24 ) والصغرى ( 15 – 16 )
الوجه البحري العظمى ( 22 – 23 ) والصغرى ( 15 – 16 )
السواحل الشمالية العظمى ( 21 – 22 ) والصغرى ( 16 – 17 )
جنوب سيناء العظمى ( 26 – 27 ) والصغرى ( 19 – 20 )
شمال الصعيد العظمى ( 24 – 25 ) والصغرى ( 14 – 15 )
جنوب الصعيد العظمى ( 25 – 26 ) والصغرى ( 15 – 16 )
واختتم البيان «يرجى اتخاذ يرجى اتخاذ كافة الاستعدادات والتدابير اللازمة للحد من الآثار الناجمة عن سقوط الأمطار» .
بيان 19 نوفمبر by Karima Hassan on Scribd
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