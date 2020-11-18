شكرا لقرائتكم خبر عن حبس تاجر خردة لسرقته كابلات شركة الكهرباء بالإسكندرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قررت نيابة كرموز بالإسكندرية، حبس تاجر خردة 4 أيام على ذمة التحقيقات، بعد اتهامه بالاستيلاء على المال العام بسرقة كابلات كهربائية، ومهمات الشركة.

تلقى اللواء سامي غنيم، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من العميد أيمن السمان، رئيس مباحث شرطة الكهرباء، يفيد بورود معلومات سرية بقيام تاجر خردة، له معلومات جنائية، بالاستيلاء على كمية من المهمات والكابلات الخاصة بشركات الكهرباء، مما يضر بالاقتصاد والمال العام، ويقوم بتخزينها بمخزن ملكه كائن بدائرة قسم شرطة كرموز، وذلك بقصد التربح ببيعها لتجار الخردة.

عقب تقنين الإجراءات، وإعداد كمين للمذكور، ألقي القبض عليه وعثر بحوزته على طن من الكابلات الألومنيوم، و16 قطعة نحاسية خاصة بمحولات الجهد بارات نحاسية، ونصف طن من الرصاص جهد متوسط، و8 قطع محولات شدة، و4 قطع كابل هوائي ألمونيوم مختلفة الأطوال، وكمية من قطع الكابلات مختلفة الأطوال.

وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة المشار إليها، تم اتخاذ الإجراءات تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وباشرت النيابة العامة التحقيقات.

