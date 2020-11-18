شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل شخص ووالدته وإصابة 2 آخرين فى مشاجرة بسبب خلافات جيرة بملوى فى المنيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لقى شخص ووالدته مصرعهما فيما أصيب اثنين آخرين فى مشاجرة استخدمت فيها الأسلحة النارية بإحدى القرى التابعة لمركز ملوى بمحافظة المنيا، حيث تلقى اللواء محمود خيل مدير أمن المنيا إخطارا من اللواء خالد عبد السلام مدير إدارة البحث الجنائى بتلقيه إخطارا من مأمور مركز شرطة ملوى بوصول بلاغ من الدكتور أسامة حسانين مدير مستشفى ملوى العام بوصول كلا من ح ط ح47 سنه جثة هامدة وشقيقه محمد 40 سنه موظف ووالدتهما ع م71 سنة ربة منزل وص م . ق .م47 سنة فلاح مصابين، وتم تحويلهم لمستشفى المنيا الجامعى لخطورة حالتهم الصحية، حيث أصيبوا بطلقات رش بمنطقة الصدر والوجه والضلوع واليدين والبطن ولفظت والدة المجنى عليه أنفاسها الأخيرة عقب وصولها المستشفى الجامعى.

انتقل لموقع الحادث العقيد علاء جلال رئيس فرع البحث الجنائى لجنوب المنيا وأفادت التحريات الأولية وجود خلافات جيرة منذ عدة شهور وتم إخمادها بين الطرفين المتشاجرين إلا أنه يوم الحادث كانت هناك عزومة زفاف لدى عائلة المجنى عليهم حيث فوجئوا بحضور م ع 45 سنة جزار من دون دعوة، الأمر الذى أثار حفيظتهم وتعدوا عليه فقام بإبلاغ أشقائه الذين حضروا وبحوزتهم سنج وسلاح نارى وقاموا بإطلاق النيران تجاه المجنى عليهم.

تحرر عن الواقعة المحضر رقم 1008 إدارى مركز شرطة ملوى وجارى القبض على مرتكبى الواقعة وضبط الأسلحة المستخدمة