شكرا لقرائتكم خبر عن قناة السويس تشهد عبور حاملة السيارات "TIGER" ناقلة القطار الأسطورى.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، إن قناة السويس شهدت اليوم الأربعاء، عبور حاملة السيارات"TIGER" الناقلة للقطار الأسطوري "l' ORIENT "EXPRESS خلال رحلتها عبر القناة، ضمن قافلة الشمال قادمة من ميناء أنتويرب ببلجيكا ومتجهة إلى سنغافورة.

تتبع السفينة الخط الملاحي Wallenius/Eukor ، وتصنف كواحدة من أكبر حاملات السيارات في العالم، يبلغ طول السفينة 222.70 متر ، وعرضها 32 مترا، بغاطس 32 قدم، فيما تصل حمولتها الكلية إلى80 ألف طن.

ويعد قطار الشرق أحد المقتنيات التاريخية، ويعود تاريخ عربة الجرار إلى عام 1850 م، فيما يرجع تاريخ عربات القطار إلى عام 1883 ، حيث كان إحدى حلقات الوصل بين أوروبا والشرق وامتدت رحلاته لتشمل محطات متتالية أبرزها "باريس - لندن – أسطنبول – سوريا – بغداد - مصر - كتاراكت بأسوان".

‏ومن المقرر قيام معهد العالم العربي بباريس بتنظيم "معرض قطار الشرق السريع " ضمن مقتنيات معرض ضخم بسنغافورة في ديسمبر المقبل بمشيئة الله، ليكون بذلك العرض المتحفي الأول للقطار خارج فرنسا.

وأكد الفريق ربيع، أن قناة السويس كانت ومازالت شريكاً رئيسياً في في نقل حركة التجارة العالمية المارة بين الشرق والغرب وتستمر مسيرتها الممتدة منذ 151 عاما لربط الشعوب ودعم سبل التنمية والعمل على حفظ التراث من خلال تبني مشروع إحياء مبنى المقر الأول للشركة العالمية لقناة السويس ليكون متحفا عالميا يسرد تاريخ القناة ويوضح مكانتها العالمية.

من جانبه، أعرب Claude Mollard رئيس معهد العالم العربي بباريس عن امتنانه لقناة السويس التي كانت دوما رابطاً دولياً بين الشرق والغرب، كما كان الحال قديماً مع قطار الشرق السريع، معتبرا مرور هذا القطار منقولا عبر قناة السويس فرصة لإيضاح سبب إطلاقه اسم "متحف قلب العالم" على المتحف العالمي لقناة السويس، مشيراً إلى تطلعه للتعاون مع هيئة قناة السويس ليكون معرض "قطار الشرق السريع" ضمن المقتنيات المعروضة بمتحف قناة السويس عند افتتاحه.



حاملة السيارات TIGER خلال عبورها قناة السويس (1)



حاملة السيارات TIGER خلال عبورها قناة السويس (2)



حاملة السيارات TIGER خلال عبورها قناة السويس (3)



حاملة السيارات TIGER خلال عبورها قناة السويس (4)



حاملة السيارات TIGER خلال عبورها قناة السويس (5)



حاملة السيارات TIGER خلال عبورها قناة السويس (6)



حاملة السيارات TIGER خلال عبورها قناة السويس (7)



حاملة السيارات TIGER خلال عبورها قناة السويس (8)



حاملة السيارات TIGER خلال عبورها قناة السويس (9)



حاملة السيارات TIGER خلال عبورها قناة السويس (10)



حاملة السيارات TIGER خلال عبورها قناة السويس (11)



حاملة السيارات TIGER خلال عبورها قناة السويس (12)



حاملة السيارات TIGER خلال عبورها قناة السويس (13)