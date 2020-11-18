بروتوكول تعاون بين نادى القضاة والمطابع الأميرية في العديد من المجالات

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد المستشار رضا محمود السيد، المتحدث الرسمي باسم نادي قضاة مصر، أنه في سبيل قيام مجلس إدارة نادي قضاة مصر برئاسة المستشار محمد عبد المحسن بتوفير كافة المصادر والروافد القانونية اللازمة التي تعين القاضي على القيام بأداء رسالته السامية في إرساء دعائم العدل ولمتابعة كافة المستجدات القانونية والقضائية. ووقع رئيس نادي قضاة مصر في ضوء خطة اللجنة الثقافية والعلمية على رفع كفاءة أداء المستوى العلمي والثقافي للسادة القضاة وأعضاء النيابة العامة بروتوكول تعاون مع أشرف إمام رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية، شمل العديد من مجالات التعاون التي تهم الطرفين كما تم الاتفاق على تقديم الهيئة خدمة الموسوعات القانونية المتكاملة الكترونيا من خلال أجهزة الكمبيوتر أو تطبيقات الهواتف المحمولة والمتضمنة موقع التشريعات والقوانين والقرارات المكملة لها، بالإضافة إلى أحكام المحكمة الدستورية العليا وأحكام محكمة النقض والمحكمة الإدارية العليا وفتاوى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع لاطلاع أعضاء نادي قضاة مصر على كافة المستجدات في التشريعات والقوانين والقرارات التي تضطلع هيئة المطابع الأميرية دون غيرها بنشرها في الجريدة الرسمية والوقائع المصرية، كما شمل البروتوكول التعاون المشترك في إقامة المعارض والمؤتمرات والندوات وتبادل الدوريات والمطبوعات التي يصدرها الجانبين.

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