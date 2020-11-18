شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القاهرة يناقش تنفيذ مشروع "بسكلتة" لتقليل الازدحام وسط العاصمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اجتمع اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة ورانيا هدية، مدير مكتب مصر لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (UN HABITAT) لبحث استكمال الإجراءات التنفيذية لتفعيل مشروع "بسكلتة" وهو نظام نشر استخدام الدراجات وتعزيزه كوسيلة غير آلية بديلة للنقل بالعاصمة.

وأشار محافظ القاهرة إلى أن الدولة تسعى إلى تشجيع المواطنين على التقليل من استخدام السيارات الخاصة لتقليل الزحام والحد من التلوث بتوفير وسيلة نقل عام مناسبة تساعده على هذا ودائما ما يعاني أصحاب السيارات من وجود مساحة بين وسيلة النقل العامة ومكان ركن السيارة الخاصة يمكن أن يتم تفاديه باستخدام الدراجة لسد المساحة التي تفصل بين مستخدم السيارة الخاصة ووسيلة النقل العام مضيفاً أن القاهرة تسعى للاستفادة من التجارب العالمية في مجال النقل خاصة تلك التى تقلل من التلوث.

ولفتت رانيا هدية، مدير مكتب مصر لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (UN HABITAT) إلى أن نظام مشاركة الدراجات هو تكنولوجيا وضع الدراجات في محطات في جميع أنحاء المدينة يمكن سكانها وروادها من استئجار الدراجات من مكان (أ) ثم ترك الدراجة في مكان (ب) مشيراً الي انه تم تجربة نظام مشاركة الدراجات في جميع أنحاء العالم و ثبت نجاحه في تشجيع استخدام وسائل النقل غير الآلية مشيرة إلى أنه جارى حاليًا الانتهاء من إجراءات توريد وتشغيل نظام مشاركة الدراجات " بسكلته " ليتم تطبيقه فى مرحلته الأولى فى منطقة وسط البلد بوجود مسارات للدراجات سيتم إقامتها على الأرصفة بعد تطويرها وتوسعتها.























