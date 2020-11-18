شكرا لقرائتكم خبر عن مدرسة الإبداع تؤكد على استقرار حالة الطلاب المصابين بحادث أتوبيس الهرم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت درية خليل، مديرة مدرسة الإبداع الخاصة بأوسيم، أن الدراسة مستقرة فى المدرسة ولم تتأثر بالحادث الذى وقع صباح اليوم لعدد من الطلاب والمعلمين، مشيرة إلى أن الحالة الصحية للطلاب مستقرة وسوف يغادرون المستشفى قريبا، لافتة إلى أن المدرسة تتابع باستمرار الطلاب فى المستشفى والمعلمة المصابة والأمور مستقرة.

وأضافت درية لـ ”الخليج 365” أنه لأول مرة يتعرض أتوبيس فى المدرسة لحادث منذ عشرات السنين، ، قائلة: قضاء وقدر نتمنى الشفاء للمصابين وأن يغادورا جميعهم المستشفى قريبا، مؤكدة أن ما كل ما يتردد عن عدم وجود فرامل بالأتوبيس عار تماماً من الصحة، موضحة أن السائق يتم التحقيق معه وسوف يتخذ معه الإجراءات القانونية اللازمة.

وأوضحت أن الأتوبيس كان يضم 17 طالبا واثنين من المدرسات بالإضافة إلى المشرفة والسائق، رغم أن سعته كبيرة تصل إلى قرابة 34 فردا، ولكن لتحقيق التباعد بين الطلاب كان يضم عددا بسيطا، مؤكدة أن جميعهم بخير فيما عدا المعلمة دينا وهي معلمة رسم بالمدرسة ومازالت في الرعاية المركزة.

وجه الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، خالد حجازى، مدير مديرية التعليم بالجيزة بمتابعة الحالة الصحية لمصابى حادث أتوبيس مدرسة الإبداع التابعة لإدارة أوسيم التعليمية محافظة الجيزة.

وعلى الفور انتقل مدير المديرية إلى المستشفى لمتابعة الحالة الصحية للطلاب والمعلمين الذين كانوا يستقلون الحافلة، والاطمئنان عليهم وتوفير كافة الاحتياجات لهم.

جدير بالذكر أنه قد وقع صباح اليوم الأربعاء حادث لأتوبيس مدرسة الإبداع التابعة لإدارة أوسيم التعليمية بمحافظة الجيزة أسفر عن إصابة 17 حالة.