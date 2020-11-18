شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس ميناء دمياط: نسعى لجذب خطوط ملاحية عالمية جديدة للعمل بالميناء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقد اللواء وليد عوض، رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء دمياط اجتماعه الدورى بالعاملين مع اتخاذ الإدارات المختصة كافة الإجراءات الاحترازية، و مراعاة التباعد المكانى.

واستعرض رئيس هيئة الميناء آخر المستجدات بالميناء وأهمها حصول الميناء علي جائزة أفضل ميناء مصري في مجال التحول الرقمي ضمن الإحتفال باليوم البحري العالمي لهذا العام ، كما تطرق إلي عدد من المشروعات الجارية والمستقبلية بالميناء.

كما تناول جهود هيئة الميناء للحفاظ علي أعماق الممر الملاحي و حوض الدوران 16 متراً، رغم الإطماء الناتج عن النوات البحرية التي يتعرض لها الميناء للحفاظ علي صلاحيته لإستقبال السفن العملاقة من الجيل الرابع.

وأشاد رئيس مجلس الإدارة بالجهد المبذول في صيانة المعدات بالجهود الذاتية و الصيانات المستمرة لهامات أرصفة الميناء و تطوير برج الإرشاد و تزويده بأجهزة الملاحة و الرصد ، و التوسع في إقامة محطات الخلايا الشمسية لتحقيق التنمية المستدامة ضمن رؤية الميناء للتحول إلي الميناء الأخضر والتطبيق الصارم للضوابط والإجراءات الإحترازية أثناء تأمين شحن و تفريغ سفن نترات الأمونيوم بالميناء بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية، وأيضا نجاح الهيئة في نقل القمح عبر المحطة النهرية بالميناء، وما له من مزايا للحفاظ علي الطرق البرية.

وأضاف رئيس الميناء أن الفترة القادمة ستشهد التنسيق مع عدد من الخطوط الملاحية الكبرى لزيادة أعمالها عبر الميناء ، كما تناول جهود هيئة الميناء في مجال الرعاية الإجتماعية للعاملين ، و شدد علي إتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية الخاصة بمواجهة إنتشار فيروس كورونا مع توفير كافة الإحتياجات من مهمات الوقاية و أدوات التعقيم لجميع العاملين بالهيئة.