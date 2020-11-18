شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة تستثنى 9 مصريين قادمين من إثيوبيا من تحاليل بpcr قبل الدخول للبلاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وافقت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان عن استثناء 9 مصريين فقط قادمين من العاصمة الأثيوبية أديس أبابا من اجراء تحليل pcr للكشف عن كورونا كشرط لدخولهم البلاد، على أن يتم فحصهم وإجراء التحاليل لهم فور الدخول للبلاد مع عزلهم في أحد الفنادق القريبة من المطار فيما يتعلق بالحالات المصابة أو المشتبة في إصابتها بفيروس كورونا.

وقالت وزارة الصحة والسكان إن قرار رئيس الوزراء نص علي يكون بحوزة القادمين من الخارج سواء مصريين أو أجانب شهادة تحليل pcr توضح عدم الإصابة بكورونا وتابعت : عند وجود حالات لقادمين من الخارج بدون شهادة pcr يتم معاملتهم كالأتى : اذا كان القادم مصرى يتم قبول دخولة للبلاد وتتجمل شركة الطيران تكاليف التحاليل والفحوص المعملية والعزل بأحد الفنادق المخصية لذلك الغرض أما اذا كانت الحالة لأجنبى فيتم ارجاعة مرة ثانية لبلادة ولا يسمح له بالدخول، موضحة، أن الشركات لا تسمح بسفر أى حالات إلا بعد عمل تحليل pcr .

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف