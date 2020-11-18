شكرا لقرائتكم خبر عن سفير إيطاليا بالقاهرة يؤكد ضرورة مكافحة الجوع للحيلولة دون اندلاع الصراعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد جامباولو كانتينى سفير ايطاليا بالقاهرة، ضرورة العمل علي مكافحة الجوع للحيلولة دون اندلاع الصراعات في العالم ـ مشيرا إلى اهتمام بلاده بقضية الغذاء نظرا لأهميتها في الحفاظ علي السلام والأمن الدوليين .

جاء ذلك خلال كلمة للسفير الإيطالي، القاها اليوم في افتتاح فعاليات أسبوع المطبخ الإيطالي خلال الفترة من 22 إلي 29 نوفمبر الجاري .

وأشار إلي الاهتمام بتطوير المناطق الزراعية في مصر وتعد ايطاليا من المانحين الدوليين في هذا المجال حيث تساهم في المشروعات التي يتم تنفيذها ما قيمته 11 مليون يورو من اجمالي قيمة البرنامج الاوروبي الذي يقدر قيمته 9ر21 مليون يورو في محافظات كل من مرسي مطروح والمنيا والفيوم مضيفا أن هذا البرنامج وضع 3 أهداف يتم تنفيذها في محافظة مرسي مطروح تهدف إلي زيادة انتاج م التين و والعنب وزيت الزيتون ليس فقط لتغطية السوق المحلي ولكن للتصدير .

وأكد السفير علي الاهتمام بالحصول علي أفضل المنتجات الزراعية وما يمثله من أهمية دور الأمن الغذائي في التنمية المستدامة وتعمل روما علي تطوير أليات التعاون في هذا المجال موضحا أن قضية الأمن الغذائي سوف تحتل أولوية في اجتماعات مجموعة 20 عام 2021 في ضوء وجود ثلاثة مليارات نسمة يعانون من سوء تغذية من بينهم 820 مليون نسمة يعانون من سوء تغذية شديد .



وتابع قائلا:- نخطط لوضع اليات من شأنها الاهتمام بهذه القضية سواء علي المستوي السياسي والاقتصادي في ظل تداعيات فيروس كورونا المستجد لافتا إلي أنه ستعقد العديد من الاجتماعات خلال فعاليات أسبوع المطبخ الايطالي بهدف دعم الطهاه والمستوردين المصريين والترويج للمنتجات الايطالية خاصة القهوة والايس كريم .



و بشأن فعاليات أسبوع المطبخ الايطالي اوضح إن المطبخ الايطالي يمتاز بالتنوع طبقا لاختلاف المناطق التي يتم اعداد فيها الأطباق في بلاده وتعتبر ايطاليا يتميز مطبخها في العالم بالاهتمام الشديد بالمكونات الغذائية وظهور العناصر كله بدون وضع مكونات تأثر عليها فضلا عن استخدام منتجات عالية الجودة .

وأضاف أن المطبخ الايطالي يتميز بالكفاءة والقيمة التاريخية وتعمل روما علي حماية اسماء المنتجات الاصلية موضحا أن مبادرة المطبخ الايطالي تهدف إلي زيادة وعي المستهلكين وزيادة المعلومات عن المنتجات الايطالية عالية الجودة .



ونوه بأن هذا العام يشهد تنظيم أسبوع المطبخ الايطالي في الوقت الذي يعاني العالم وإيطاليا من أزمة جائحة كوفيد -19 وتداعياته علي الاقتصاد العالمي والايطالي مشيرا إلي أن أسبوع المطبخ الايطالي هذا العام سوف يروج لمنتجين وهما القهوة والأيس كريم في مصر .



وبدوره قال فرنكسكو باجنيني مدير وكالة التجارة الايطالية إن السنوات الاخيرة شهدت زيادة كبيرة في تصدير المنتجات الغذائية الايطالية لمصر والتي بلغت 94 مليون يورو عام 2019 بالمقارنة ب 39 مليون يورو عام 2017 مؤكدا اهتمام بلاده لزيادة تصدير المنتجات الايطالية لمصر بعد القيام بالتسجيل التجاري للشركات الايطالية وقفا لقرار وزارة التجارة والصناعة .

وأضاف أن ايطاليا تعمل علي انتشار وزيادة توزيع منتجاتها الاصلية في السوق المصرى واستمرار التعاون مع مصر في هذا المجال من خلال التجارة الألكترونية .