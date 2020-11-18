شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد: موجة عدم استقرار بالأحوال تبدأ غدا حتى السبت وتوقعات بأمطار غزيرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، بيان بحالة الطقس المتوقعة على جمهورية مصر العربية خلال الفترة من غدا الخميس 19 نوفمبر 2010 إلى السبت 21 نوفمبر 2020.

وكشفت هيئة الأرصاد الجوية، أنه من المنتظر أن تشهد البلاد اعتبارا من يوم غدا الخميس الموافق 19 نوفمبر وحتى يوم السبت الموافق 21 نوفمبر حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية طبقا للآتى:

- الخميس 19 نوفمبر:

أمطار متوسطة إلى غزيرة تكون رعدية أحيانا على بعض المناطق من السواحل الشمالية الاسكندرية - مطروح - السلوم - رشيد - دمياط - بورسعيد - العريش - رفح ).

أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق من الوجه البحري وجنوب سلاسل البحر الأحمر كفر الشيخ - البحيرة - الدقهلية - الغربية - الشرقية - المنوفية - حلايب - شلاتين - رأس بناس ).

- الجمعة 20 نوفمبر:

أمطار غزيرة تكون رعدية أحيانا على بعض المناطق من السواحل الشمالية ( الإسكندرية - مطروح السلوم - رشيد - بلطيم - دمياط - بورسعيد العريش - رفح )، أمطار متوسطة إلى غزيرة على بعض المناطق من الوجه البحرى ( كفر الشيخ - البحيرة - الدقهلية الغربية - الشرقية - المنوفية.

أمطار متوسطة الشدة على بعض المناطق من مدن القناة وجنوب سلاسل البحر الأحمر حلايب - شلاتين - رأس بناس ) أمطار خفيفة على شمال الصعيد ( الفيوم - بني سويف - المنيا )

ويصاحب ذلك نشاط رياح على السواحل الشمالية والوجه البحري تكون مثيرة للأتربة على شمال الصعيد .

- السبت 21 نوفمبر:-

أمطار متوسطة إلى غزيرة على بعض المناطق من السواحل الشمالية ( الإسكندرية - مطروح- السلوم رشيد - بلطيم - دمياط - بورسعيد - العريش - رفح ) .

أمطار متوسطة إلى غزيرة على بعض المناطق من الوجه البحري ( كفر الشيخ - البحيرة - الدقهلية الغربية - الشرقية - المنوفية ) .

أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق من مدن القناة وجنوب سلاسل جبال البحر الأحمر حلايب - شلاتين - رأس بناس ).

وعن القاهرة الكبرى من المنتظر أن تشهد القاهرة الكبرى يوم الجمعة الموافق 20 نوفمبر 2020 فرص أمطار تكون من خفيفة إلى متوسطة يصاحب ذلك نشاط رياح.