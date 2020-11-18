تعرف على مخالفة التدخين بالمترو وعقوبة الممتنع عن دفع الغرامة فى 6 معلومات

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يقدم الخليج 365 فى 6 معلومات كل ما تريد معرفته عن مخالفة التدخين بالمترو وقيمة الغرامة وعقوبة الممتنع عن الدفع الفورى للغرامة خلال التقرير التالى: 1- قيمة غرامة التدخين 50 جنيها. 2- يتم تحرير المخالفة ضد الراكب سواء ارتكب مخالفة التدخين بالمحطة أو بأحد قطارات المترو. 3- يتم تحصيل غرامة المخالفة بشكل فورى. 4- فى حالك امتناع المخالف عن الدفع الفورى للمخالفة يتم تحرير محضر ضده بمكتب شرطة المحطة لإحالته للنيابة العامة. 5- أفراد الشرطة والعاملون بالمحطات مسئولون عن ضبط هذه المخالفات. 6- الغرض من ضبط هذه المخالفات تحقيق الانضباط بالمرفق. حددت شركة المترو، غرامة قدرها 50 جنيها تحصل من كل شخص يقوم بالتدخين بمحطات أو قطارات خطوطه الثلاثة، على أن يتم تحصيلها من المخالف بشكل فورى.



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