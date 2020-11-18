شكرا لقرائتكم خبر عن ياسين سامح.. أصغر تلميذ مصاب فى حادث أتوبيس مدرسة الهرم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينشر الخليج 365" صورة الطفل ياسين سامح سيد، أصغر مصاب فى حادث مدرسة الإبداع الدولية، ويبلغ من العمر 6 سنوات، الذى أكد التشخيص الطبى أنه يعانى من اشتباه كسر بالوجه وتورم بالصدر، داعين له بالشفاء العاجل والتعافى السريع من الحادث.



وأكدت مصادر بوزارة التربية والتعليم، أنه يتم التحقيق مع السائق وسوف يتخذ معه الإجراءات القانونية اللازمة وسوف يتم توقيع كشف المخدرات على السائقين فى المدرسة، موضحة أن الدراسة فى المدرسة منتظمة.

كانت أكدت مصادر بمحافظة الجيزة أن أتوبيس حادث الرماية تابع لمدرسة الإبداع الدولية الخاصة بأوسيم، وأسفر عن إصابة 17 طفل ومشرفى الأتوبيس، بينهم دينا محمود، مدرسة، مصابة بنزيف، وفاطمة شحاتة مشرفة الأتوبيس، وباقى الإصابات أغلبهم كدمات وسحجات، وأقل سن فى الأطفال 6 سنوات.



كان كشف الدكتور منصور خليل، مدير عام مستشفى الهرم فى تصريحات خاصة لـ ”الخليج 365” أن عدد إصابات أتوبيس المدرسة الذى حدث صباح اليوم، ارتفع إلى 17مصابا، منهم طفلة عمرها 10 سنوات حالتها حرجة بالرعاية المركزة، ومدرسة عمرها 35 عاما حالتها حرجة أيضا بالرعاية المركزة، و8 حالات إصابتهم خفيفة ما بين سحجات وكدمات وحالاتهم مستقرة، وجارى فحص باقى المصابين من الأطفال.