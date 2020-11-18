شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تدين الاعتداء على طاقم طبي تابع للهلال الأحمر الإماراتى في مدينة تعز اليمنية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعربت جمهورية مصر العربية عن بالغ إدانتها للاعتداء الجبان الذي استهدف طاقمًا طبيًا من العاملين في عيادات الرعاية الصحية المُتنقلة التابعة للهلال الأحمر الإماراتي في مدينة تعز اليمنية، وأكدت على استنكارها الشديد لمثل هذه الأعمال الإجرامية، ورفضها التام لكافة أشكال العنف والإرهاب.

وشدّدت مصر على أن استهداف العاملين في المجال الإنساني يُمثل انتهاكًا واضحًا للأعراف والمعاهدات والمواثيق الدولية التي توفر الحماية الخاصة لعمال الإغاثة والإنقاذ والأطقم الطبية، فضلاً عما يُمثله من إعاقة لاستمرار عمليات الإغاثة ووصول المساعدات الإنسانية إلى المناطق المُتضررة في اليمن.

كما ثمّنت مصر الجهود الإنسانية التي تقوم بها هيئة الهلال الأحمر الإماراتي في اليمن بما يُسهم في تخفيف معاناة الشعب اليمني الشقيق.