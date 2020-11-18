شكرا لقرائتكم خبر عن شبورة وأمطار غزيرة ورعدية بالسواحل الشمالية والصغرى بالقاهرة 16درجة غدا والان مع تفاصيل الخبر



القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غدا الخميس ، طقس لطيف على القاهرة والوجه البحرى والرياح معتدلة، وطقس لطيف على السواحل الشمالية ، والرياح معتدلة ، و طقس معتدل على جنوب سيناء والرياح معتدلة.

كما يتوقع الخبراء أن يسود طقس لطيف على شمال الصعيد ومعتدل على جنوب الصعيد والرياح معتدلة

كما تتعرض البلاد لشبورة مائية صباحا على القاهرة والوجه البحرى ، وفرص أمطار خفيفة لمتوسطة على بعض المناطق من الوجه البحرى ، وأمطار متوسطة لغزيرة تكون رعدية أحيانا على السواحل الشمالية السلوم - مطروح - سيدى برانى - الإسكندرية - رشيد - دمياط - بورسعيد - العريش )، وأمطار خفيفة لمتوسطة. على بعض المناطق من جنوب سلاسل جبال البحر الأحمر

ويتوقع الخبراء، أن يكون الطقس بارد ليلا على القاهرة والوجه البحرى، مائل للبرودة على السواحل الغربية، لطيفا على السواحل الشرقية وجنوب سيناء، بارد على شمال الصعيد، مائل للبرودة على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، غدا الخميس : القاهرة العظمى 24 درجة والصغرى 16 درجة، والإسكندرية العظمى 23 والصغرى 16 درجة، ومطروح العظمى 21 درجة والصغرى 18 درجة، وسوهاج العظمى 25 درجة والصغرى 14 درجة، وقنا العظمى 26 درجة والصغرى 14 درجة، وأسوان العظمى 27 درجة والصغرى 15 درجة.