شكرا لقرائتكم خبر عن قطع المياه عن 5 مناطق بالقاهرة 14 ساعة لتنفيذ كوبرى بالسلام السبت المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة، قطع المياه عن مناطق (الحي العاشر - الحى السويسرى - صقر قريش - ش متولي الشعراوي والشوارع المتفرعة منه)، وذلك اعتباراً من الساعة العاشرة صباح السبت الموافق 21-11-2020 وحتى الساعة الثانية عشرة منتصف الليل، نظراً لقيام الهيئة الهندسية للقوات المسلحة بتنفيذ أعمال كباري بمنطقة الحى العاشر والسلام وسوق السيارات بشارع أحمد الزمر والميثاق.

وتهيب الشركة بأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة، لافتة إلى أنه سيتم توفير سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.