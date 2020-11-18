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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر الخليج 365 خلال الساعات القليلة الماضية عددا من الأخبار الهامة على رأسها نفى المركز الإعلامى لمجلس الوزراء ما تردد من أنباء، بشأن، إرسال إقرار خصومات على رواتب المعلمين المتغيبين جراء إصابتهم بفيروس كورونا وسيتم اصدار بيان بعد قليل.

وكان المركز قد نفى ما تردد من أنباء حول وجود أخطاء بمناهج الثانوية العامة على المكتبة الرقمية المصرية، وتواصل المركز مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لوجود أي أخطاء بمناهج الثانوية العامة على المكتبة الرقمية.. وفيما يلى موجز أخبار مصر..

الحكومة تنفى الخصم من رواتب المعلمين المتغيبين بسبب إصابتهم بكورونا

نفى المركز الإعلامى لمجلس الوزراء ما تردد من أنباء، بشأن، إرسال إقرار خصومات على رواتب المعلمين المتغيبين جراء إصابتهم بفيروس كورونا وسيتم اصدار بيان بعد قليل.

وكان المركز قد نفى ما تردد من أنباء حول وجود أخطاء بمناهج الثانوية العامة على المكتبة الرقمية المصرية، وتواصل المركز مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لوجود أي أخطاء بمناهج الثانوية العامة على المكتبة الرقمية، مُشددةً على أن كافة المناهج الدراسية بمختلف المراحل التعليمية سواء الورقية أو الإلكترونية خالية من أي أخطاء، حيث أن هناك لجاناً فنية مكلفة بمراجعتها، وتدقيقها وتدارك أي أخطاء قد تحدث بها قبل اعتمادها، وذلك حرصاً على الارتقاء بالمنظومة التعليمية وتقديم محتوى تعليمي هادف، مُشيرةً إلى أن المكتبة الرقمية المصرية تعد أحد أهم المكتبات الرقمية الموثوق بها على الإنترنت، نظراً لما تحتويه من مصادر معرفية وتعليمية وثقافية وبحثية.

بدء الصمت الانتخابى وحظر الدعاية الانتخابية لإعادة المرحلة الأولى لانتخابات النواب

بدأ منذ قليل فى الثانية عشرة ظهر اليوم الصمت الانتخابي لجولة الإعادة بالمرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب والذى يحظر خلاله ممارسة أي شكل من أشكال الدعاية الانتخابية، حتى يتاح للناخبين بهذه الجولة الفرصة في اختيار من يمثلهم تحت قبة برلمان 2020 /2026.

وشكلت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم نائب رئيس محكمة النقض، لجانا لرصد أي مخالفة للدعاية الانتخابية من مرشحين جولة الإعادة بالمرحلة الأولى للانتخابات البالغ عددهم 220 مرشحا والذين يتنافسون على 110 مقاعد، ولم ترصد تلك اللجان أي شكوى حتى الآن وفقا للضوابط التي حددتها الهيئة، ويستمر عمل اللجان خلال فترة الصمت الانتخابي حيث يحظر استعمال أي وسيلة من وسائل الدعاية الانتخابية والتي من بينها الدعاية على مواقع وسائل التواصل الاجتماعي وتعليق اللافتات والظهور في وسائل الإعلام وغيرها من أشكال الدعاية الانتخابية.

شيخ الأزهر: لا يجوز زواج المسلمة من غير المسلم.. فيديو

تعد إجابة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، على حكم زواج المسلمة من غير المسلم، في لقاء جاء في عام 2017 بالبرلمان الألماني، نموذجية وكافية لتوضيح تلك المسألة ؛ حيث قال فضيلته أن الزواج في الإسلام ليس مشروعاً مدنيًا إنما هو عقد دينى والقرآن الكريم استخدم مرتين كلمة الميثاق الغليظ مرة وصف بها الميثاق الذى أخذه على النبيين في بيان الهدى الإلهى للناس والمرة الثانية وصف به علاقة الزواج بين الرجل والمرأة فالميثاق الغليظ ذكر مرتين في القرآن مرة أخذه الله على الأنبياء والمرة الثانية أخذته النساء من الرجال .

وقال الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، إن الزواج في الإسلام ليس عقدًا مدنيًا كما هو الحال فى الغرب، بل هو رباط ديني يقوم على المودة بين طرفين.

شاهد حادث انقلاب أتوبيس مدرسة خاصة بالرماية ونقل المصابين إلى مستشفى الهرم

انقلب منذ قليل، أتوبيس تابع لإحدى المدارس الخاصة أثناء توصيل التلاميذ إلى مدرستهم، في منطقة مساكن الضباط بالقرب من طريق المتحف المصري بالجيزة، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الهرم لتلقى الإسعافات اللازمة.

ووفقا لمصادر بمحافظة الجيزة، فإن إصابة الأطفال خفيفة، وبينما السائق والمشرفة إصابتهما متوسطة، وعدد المصابين 17، وأن الأتوبيس تابع لمدرسة خاصة تتبع إدارة أوسيم التعليمة.

قطع المياه عن 5 مناطق بالقاهرة 14 ساعة لتنفيذ كوبرى بالسلام السبت المقبل

أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة، قطع المياه عن مناطق (الحي العاشر - الحى السويسرى - صقر قريش - ش متولي الشعراوي والشوارع المتفرعة منه)، وذلك اعتباراً من الساعة العاشرة صباح السبت الموافق 21-11-2020 وحتى الساعة الثانية عشرة منتصف الليل، نظراً لقيام الهيئة الهندسية للقوات المسلحة بتنفيذ أعمال كباري بمنطقة الحى العاشر والسلام وسوق السيارات بشارع أحمد الزمر والميثاق.

"الاتصالات": 14.4 مليون محفظة إلكترونية بمصر.. 156 زيادة فى 6 أشهر

يحرص الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، على التنسيق الدائم مع مقدمي خدمات الاتصالات لخلق بيئة مدفوعات رقمية، وكذلك وضع الأطر التنظيمية المنظمة لخدمات الدفع باستخدام المحافظ الإلكترونية للهاتف المحمول، مما يساعد على انتشار وسائل الدفع الإلكترونية، والتي تساهم في الإسراع من عملية التحول من مجتمع نقدي إلى مجتمع لا نقدي وذلك في إطار دعم خطة الدولة لتحقيق الشمول المالي.

هبوط سعر ميسى لأقل من 50 مليون إسترلينى فى يناير.. والسيتى يستعد لضمه

كشفت تقارير صحفية إنجليزية أن نادى مانشستر سيتى مستعد من جديد لمفاوضة أيقونة برشلونة الإسبانى النجم الأرجنتينى ليونيل ميسى فى وقت أقرب مما هو مخطط له، من خلال عقد الصفقة في شهر يناير المقبل بدلا من الانتظار للصيف المقبل وضمه بالمجان، حيث كان السيتي يتطلع لضمه في الصيف الماضي بعد خلافات اللاعب مع إدارة ناديه، لكن البارسا تمسك بقيمة الشرط الجزائى فى عقده البالغ 700 مليون يورو.