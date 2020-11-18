شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الصحة تحذر من تناول المضادات الحيوية دون الرجوع للأطباء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت وزارة الصحة والسكان فى منشور اليوم أن المضادات الحيوية هي أدوية تستخدم في علاج الأمراض البكتيرية ويجب استعمالها بعد استشارة الطبيب، وقالت الوزارة الصحة، إن العالم يحتفل من اليوم وحتى يوم 24 نوفمبر بالأسبوع العالمى للمضادات الحيوية، وحذرت من خطورة الإفراط في تناول المضادات الحيوية.

وأوضحت وزارة الصحة والسكان، أنه يجب استشارة الطبيب عن الشعور بأى أعراض مرضية، ويجب عدم تناول أى مضادات حيوية بدون الرجوع للطبيب .

ووفقا لبيانات منظمة الصحة العالمية مقاومة المضادات الحيوية هي من أكبر المخاطر التي تحيق اليوم بالصحة العالمية والأمن الغذائي والتنمية

ويمكن أن تُلحِق مقاومة المضادات الحيوية الضرر بأي شخص بصرف النظر عن السن وبلد الإقامة وتحدث مقاومة المضادات الحيوية بشكل طبيعي، ولكن وتيرة عمليتها تتسرع بفعل إساءة استعمالها عند إعطائها للإنسان والحيوان وتؤدى مقاومة المضادات الحيوية إلى تمديد فترة الرقود في المستشفى وارتفاع التكاليف الطبية وزيادة معدل الوفيات.