شاهد حادث انقلاب أتوبيس مدرسة خاصة بالرماية ونقل المصابين إلى مستشفى الهرم

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انقلب منذ قليل، أتوبيس تابع لإحدى المدارس الخاصة أثناء توصيل التلاميذ إلى مدرستهم، في منطقة مساكن الضباط بالقرب من طريق المتحف المصري بالجيزة، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الهرم لتلقى الإسعافات اللازمة.
ووفقا لمصادر بمحافظة الجيزة، فإن إصابة الأطفال خفيفة، وبينما السائق والمشرفة إصابتهما متوسطة، وعدد المصابين 17، وأن الأتوبيس تابع لمدرسة خاصة تتبع إدارة أوسيم التعليمة.
الأتوبيس
تلقت غرفة عمليات الإدارة العامة للنجدة، بلاغا من الخدمات المعينة بالهرم بوقوع حادث مرورى، وعلى الفور انتقل رجال المرور إلى المكان لتسيير حركة السيارات، ونقلت سيارات الإسعاف مصابى حادث انقلاب أتوبيس مدرسة بالقرب من ميدان الرماية بالجيزة، إلى مستشفى الهرم، لتلقى الإسعافات اللازمة.
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