شكرا لقرائتكم خبر عن سفير السعودية بالقاهرة يكشف عن عرض مقتنيات أثرية مصرية فى المملكة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال السفير أسامة بن أحمد نقلى سفير المملكة العربية السعودية في القاهرة، إن حرص مصر على تسليم قطع أثرية مهربة من المملكة يدل على تقديرها للمقتنيات وحرصها على إعادتها لأوطانها الأصلية حفاظا على الموروث التاريخي للحضارات الإنسانية.

ونوه سفير السعودية بالقاهرة في تصريحات تليفزيونية ، على عمق العلاقات بين البلدين الشقيقين والتعاون المثمر في جميع المجالات بما فيها مجال الآثار، مشيرا إلى أن أحد ثمار هذا التعاون هو عرض مجموعة من المقتنيات الأثرية المصرية في معرض تاريخي في المملكة في غضون الشهور القادمة.

وأضاف: هذا الأمر يؤكد تثمين مصر للمقتنيات الأثرية، وأن حرصها على المقتنيات الأثرية ليس فقط في مصر ، ولكن بقية دول العالم ، فهذا أمر غير مستغرب عن دولة ذات حضارة عريقة تدرك أهمية هذا الإرث الحضارى بالنسبة لها ولدول العالم.