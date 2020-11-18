شكرا لقرائتكم خبر عن دينا محمود ..أول صورة للمعلمة المصابة بحادث أتوبيس مدرسة الهرم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينشر الخليج 365" أول صورة للمعلمة دينا محمود 35 عاما، التى تم حجزها بالرعاية المركزة على جهاز تنفس صناعى، بعد إصابتها فى حادث أتوبيس مدرسة الإبداع فى الهرم.

كانت أكدت مصادر بمحافظة الجيزة أن أتوبيس حادث الرماية تابع لمدرسة الإبداع الدولية الخاصة بأوسيم، وأسفر عن إصابة 17 طفل ومشرفى الاتوبيس، بينهم دينا محمود، مدرسة، مصابة بنزيف، وفاطمة شحاتة مشرفة الأتوبيس، وباقي الإصابات أغلبهم كدمات وسحجات، وأقل سن فى الأطفال 6 سنوات.



وقد كشف الدكتور منصور خليل مدير عام مستشفى الهرم في تصريحات خاصة لـ ”الخليج 365” أن عدد إصابات أتوبيس المدرسة الذى حدث صباح اليوم، ارتفع إلى 17مصابا، منهم طفلة عمرها 10 سنوات حالتها حرجة بالرعاية المركزة، ومدرسة عمرها 35 عاما حالتها حرجة أيضا بالرعاية المركزة، و8 حالات إصابتهم خفيفة ما بين سحجات وكدمات وحالاتهم مستقرة، وجارى فحص باقى المصابين من الأطفال.

ووجه الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، خالد حجازي مدير مديرية التعليم بالجيزة بمتابعة الحالة الصحية لمصابي حادث أتوبيس مدرسة الإبداع التابعة لإدارة أوسيم التعليمية محافظة الجيزة، وعلى الفور انتقل مدير المديرية إلى المستشفى لمتابعة الحالة الصحية للطلاب والمعلمين الذين كانوا يستقلون الحافلة، والاطمئنان عليهم وتوفير كافة الاحتياجات لهم.

