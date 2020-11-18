شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس السكة الحديد يكرم كمسرى أنقذ ركاب تعرضوا لإعياء خلال رحلتهم بالقطار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كرم المهندس أشرف رسلان، رئيس هيئة السكة الحديد وهيب محمود حسانين، رئيس قطار غرب الدلتا بالإسكندرية (كمسرى)، عن مواقفه النبيلة تجاه جمهور الركاب وخدماته فى سبيل إتمام رحلاتهم بسلامة وأمان، وليكون مثالا يحتذى به بين زملائه، لدفعهم دائمًا لبذل مزيد من الجهد في خدمة عملهم.

وقالت هيئة السكة الحديد فى بيان لها إن رئيس القطار المُكرم له مواقف عديدة، كانت أبرزها، انقاذ أحد الركاب من حالة إغماء ألمت به استدعت تدخل ارئيس القطار، وطلب المسعف، الذى تدخل بدوره لإفاقة الراكب، ما تم بالفعل واستعاد الراكب وعيه.

وأضافت السكة الحديد أنه حالة أخرى لا تقل عن سابقتها، وأثناء ركوب أحد المسافرين القطار وهو يظهر عليه علامات الاعياء الشديدة، الأمر الذي تدخل معه رئيس القطار على الفور باحثًا عن طبيب، إلى أن وجد طبيب أمريكي الجنسية يستقل القطار فتوجه له عبر وسيط للترجمة لإنقاذ الراكب المصاب بالإعياء، ومن ثمَّ تم تجاوز الأمر بسلام، وشهدت تلك الواقعة مساهمة أخرى من المُكرم لإنقاذ أحد الركاب.

وأكدت هيئة السكة الحديد أن المواقف تعددت ويظل الهدف هو خدمة مرتادي مرفق السكة الحديد، ويظل المبدأ هو الاحتفاء بتلك النماذج في سبيل جعلها نبراسًا ينير الطريق لباقي العاملين في طريق التطوير الشامل والطويل والذي تشهده الهيئة منذ سنوات.