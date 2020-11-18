شكرا لقرائتكم خبر عن مصر للطيران تسير غدا 49 رحلة دولية تقل 5400 راكب إلى دول مختلفة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تسير شركة مصر للطيران الناقل الوطنى المصرى، غدا الخميس، رحلاتها إلى 49 وجهة دولية تنقل على متنهم ما يقرب من 5400 راكب، مع الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة سواء داخل المطار أو على متن الطائرات للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد والحفاظ على صحة وسلامة المسافرين.

وصرحت مصادر بشركة مصر للطيران بأن الشركة سوف تسير رحلاتها غدا إلي كل من، دبي، أبوظبي، اسطنبول، الشارقة، الخرطوم، بيروت، الرياض، أكرا، جدة، ندچمينا، تونس، لاجوس، ابوچا، الدمام، لندن، موسكو، باريس، نيويورك، فرانكفورت، بغداد، البحرين، جدة، المدينة المنورة، عنتيبي، مسقط، أديس أبابا، چوهانسبرج و 10 رحلات داخلية الي كل من شرم الشيخ و الغردقة و الأقصر و أسوان و 4 رحلات شحن جوى.

واتخذت سلطات مطار القاهرة الدولي جميع الإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة تفشى فيروس كورونا، حيث تم الالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية وفقاً لتعليمات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة لضمان سلامة المسافرين والوافدين، من خلال تخفيف التكدس، وخاصة في أماكن الكاونترات والجوازات، وأماكن التفتيش الأولى لدخول الركاب والمصاعد الكهربائية داخل المطار .

كما تم مراعاة المسافات الاجتماعية المنصوص عليها داخل صالات السفر والوصول ،وارتداء الكمامات داخل كل الصالات وذلك ضمن خطة الدولة لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد، بالإضافة إلي متابعة الكاميرات الحرارية بصالات المطار المختلفة لرصد الركاب التى تزيد درجات حرارتهم عن المعدل الطبيعي، وخضوع جميع الركاب والاطقم الطائر والعاملين للكشف الطبي من قبل فرق الحجر الصحي بمطار القاهرة.