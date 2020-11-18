شكرا لقرائتكم خبر عن نقيب المعلمين يتابع حالة المعلمة المصابة فى حادث أتوببس الهرم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تابع خلف الزناتى، نقيب المعلمين، حالة الطلاب والمعلمين المصابين فى حادث أتوبيس مدرسة الإبداع الذى وقع بمنطقة الرماية صباح اليوم الأربعاء، وتم نقلهم لمستشفى الهرم، للاطمئنان عليهم، حيث أن بينهم حالة حرجة للمعلمة دينا محمود ومتواجدة بغرفة الرعاية المركزة نتيجة إصابتها بنزيف.

ووجه الزناتى، بتحرك عاجل من محمد عبد الله الأمين العام لنقابة المعلمين، وأعضاء اللجان النقابية بالهرم وأوسيم لتقديم كل الرعاية الصحية والإجتماعية للمعلمة المصابة وأسرتها فورا، وتكليف الشئون القانونية بمتابعة تحقيقات الحادث خاصة تحليل المخدرات الذى أجرى للسائق للتأكد من عدم تعاطيه أى مواد مخدرة والحفاظ على حقوق المعلمة القانونية.

وقد وقع حادث صباح اليوم باصطدام أتوبيس تابع لمدرسة الإبداع الدولية الخاصة بأوسيم، بعمود إنارة فى منطقة الرماية مما أدى لانقلابه وأسفر عن إصابة 17 طفل ومشرفى الاتوبيس، والمعلمة دينا محمود مدرسة مصابة بنزيف ، وباقي الإصابات أغلبها كدمات غير خطيرة.