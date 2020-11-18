شكرا لقرائتكم خبر عن التضامن تعلن إنقاذ مواطن بلا مأوى فى شوارع وسط القاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توجه فريق أطفال وكبار بلا مأوى، التابع لوزارة التضامن الاجتماعى، للتعامل مع مواطن بلا مأوى موجود بجوار مستشفي قصر العيني بوسط القاهرة، بناء على توجيهات نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى بسرعة الاستجابة للحالات الانسانية.

وتبين الفريق أن المواطن مجهول الهوية يبلغ من العمر حوالى 60 عاما وتم التنسيق مع منظومة الشكاوى الحكومية التابعة لرئاسة الوزراء لاصطحاب الحالة إلى مستشفي القصر العينى لإجراء الفحوصات الطبية اللازمة من تحاليل وأشعة.

وسيقوم فريق إدارة الحالة التابع لبرنامج حماية الأطفال والكبار بلا مأوى بمتابعة الحالة بعد استقرار حالته الصحية تمهيداً لايداعه بدور للرعاية الاجتماعية.

وتنفذ وزارة التضامن الاجتماعي، بالتعاون مع صندوق "تحيا مصر"، برنامج حماية الأطفال والكبار بلا مأوى فى 13 محافظة من خلال 17 وحدة متنقلة تجوب الشوارع من أجل إنقاذ الأطفال والمشردين من كبار السن.























