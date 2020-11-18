شكرا لقرائتكم خبر عن سفارة القاهرة في موسكو تقدم إرشادات لطلابها بعد تطبيق التعليم عن بعد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قدمت السفارة المصرية لدي موسكو قائمة بالإرشادات الواجب اتباعها في الجامعات والمدارس داخل روسيا، وناشدت الطلاب المصريين المقيمين في الخارج باتباعها مع التزام كافة الإجراءات الاحترازية. وقالت السفارة في بيان لها إن الإرشادات التفصيلية الخاصة بكل جامعة موجودة على موقع المكتب الثقافي للسفارة وصفحته الخاصة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأشارت إلى أن وزارة التعليم العالي الروسية، أصدرت اعتباراً من 11 نوفمبر 2020 قرارا بتحويل الدراسة في جميع جامعات موسكو وسان بطرسبورج الى الدراسة عن بعد وتوصية باقي الجامعات في باقي المدن إلى الانتقال إلى نفس النظام نظرا لزيادة أعداد المصابين يوميا بفيروس كورونا.

كان المكتب الثقافي بالسفارة قد قام بالتواصل مع الجامعات التي يدرس بها طلاب مصريين للوقوف على الإجراءات التي اتخذتها الجامعات بمبانيها ودور سكن الطلاب الدارسين بها للوقاية من فيروس كورونا .

وأهابت السفارة الالتزام بتعليمات السلطات الصحية المحلية واتباع تعليمات السلامة والتعقيم حفاظاً على صحة أبنائنا الدارسين في روسيا حتى انتهاء التحدي الحالي الذي يواجه العالم برمته.