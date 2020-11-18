شكرا لقرائتكم خبر عن "صناعة المستقبل فى جامعة المستقبل".. مستوى تعليمى بتقنيات عالمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - - الجامعة تنجح فى تنظيم مؤتمر "مصر فى عالم متغير"

تحتل جامعة المستقبل مكانة مرموقة بين الجامعات الخاصة فى مصر، حيث تقدم خدمات تعليمية بمستوى عالمى وبأحدث الأنماط التعليمية المتطورة ونقل التقنية والابتكار، والتفاعل مع المجتمع بمؤسساته المختلفة، وكذلك التميز من خلال إجراء أبحاث عالية الجودة والأثر، ولعل أبرز ما يميزها سمعتها الجيدة ودورها الوطنى الذى لا ينفصل أبدا عن دورها الاكاديمي وتأثيرها فى البحوث العالمية، إذ يأتى ذلك وفق خطط وبرامج متقنة وبرعاية ودعم مباشر من الدكتور خالد عزازى رئيس مجلس أمناء جامعة المستقبل، الذى يعمل على تعزيز التميز الاكاديمي وتطوير التعليم كضرورة حتمية لتحقيق التنمية المستدامة.

وتتميز الجامعة بالكليات والبرامج المتنوعة التى تتناسب مع حاجات سوق العمل الإقليمي والمحلى والعالمى من خلال الكليات المهمة التى تضمها الجماعة وهى كلية الصيدلة والصناعات الدوائية، وكلية طب الفم والأسنان، وكلية الهندسة والتكنولوجيا، وكليلة الاقتصاد والعلوم السياسية، وكلية التجارة وإدارة الأعمال وكلية الحاسبات وتكنولوجيا المعلومات.

وحققت جامعة المستقبل مؤخرا إنجازات عظيمة على المستوى الدولى وذلك تكليلاً للجهود التى يتم بذلها فى مجال تطوير العملية التعليمية، حيث حصل الدكتور المعتز يوسف على تصنيف أفضل 2% من بين العلماء المتميزين على مستوى العالم وذلك حسب التصنيف الدولى الذى تقوم به جامعة ستانفورد الأمريكية ، وجاء أهمية هذا الانجاز وقيمته العلمية كون الدكتور المعتز يوسف هو الممثل الوحيد لجامعة المستقبل فى هذا التصنيف الدولى الذى يحظى بأهمية كبرى لدى المؤسسات التعليمية فى جميع أنحاء العالم، ومن جهة أخرى فقد استطاع الدكتور هاني حسنين الذي التحق هذا العام بجامعة المستقبل أن يحصل على المركز الأول علي جامعة عين شمس لينضم بذلك إلى زميله الدكتور المعتز يوسف في ذات الإنجاز المشرف والذى يمثل جانباً مضيئا لجامعة المستقبل فى دعم وتطوير العملية التعليمية، فى الترتيب العالمى لتنصيف الدول العربية بل والتقدم 30 مركزًا خلال العام الجارى.

وفى إطار دورها التنويرى والمعرفى نجحت جامعة المستقبل فى تنظيم مؤتمر "مصر فى عالم متغير" لمناقشة استعدادات مصر لبداية مرحلة جديدة من الإصلاح السياسي والاقتصادي والإداري، في ظل القوي العالمية والإقليمية وسياسيات بناء الدولة القوية الفعالة، بجانب كيفية مواجهة قضايا العالم كالصدمات الاقتصادية، وحقوق الإنسان، الإرهاب، ثورة الإنترنت والحوكمة الرشيدة.

وقال الدكتور هشام عرفات نائب رئيس مجلس أمناء جامعة المستقبل، أن الجامعة تسعى دائما إلى تحقيق الجودة وتقديم خدمة تعليمية متميزة لطلابها، موضحا أنها قادرة على الإبداع والمنافسة بشكل قوى، حيث إن الجامعة حريصة على تقديم خريج للمجتمع يواكب متطلبات الثورة الصناعية الرابعة، وذلك من خلال تطويع أحدث تقنيات التعليم لخدمة العملية التعليمية ورفع مستوى التدريس الجامعى.

وأضاف هشام عرفات، أن الجامعة تعمل على تطبيق نماذج خاصة من أجل تحسين الخدمات التعليمية التى تقدمها الجامعة لطلابها والتحسين المستمر لأداء كل من المحاضر والطالب، وفق خطة استراتيجية تنهجها جامعة المستقبل، حرصا منها على تحقيق معايير الاعتماد والجودة العالمية بما يساعد فى تأهيل خريجيها للاحتياجات الفعلية لسوق العمل المحلية والإقليمية والعالمية.

وفى هذا الصدد قال الدكتور عبادة سرحان، رئيس جامعة المستقبل، أن الجامعة نجحت فى إحراز تقدم جديد فى التصنيف العالمى الجامعات "QS" للمنطقة العربية للعام 2021، وذلك وفقًا لتقييم دقيق حول البحوث والتعليم وغيرها من الأنشطة الأخرى، مشيرا إلى أن جامعة المستقبل احتلت فى مصر الترتيب 71 بين الجامعات العربية التى تقدر بأكثر من ألفين جامعة لعام 2021، بعد أن كانت فى المرتبة 111 - 120 فى عام 2020، وذلك بعد عملها على التأكيد على البيانات والتحقق من الدقة.

وأوضح الدكتور عبادة سرحان، أنه يوجد 3 كليات بجامعة المستقبل حصلت على الاعتماد وجودة التعليم وهى الصيدلة والأسنان والحاسبات، وفى انتظار اعتماد كلية الهندسة، كما تعد الجامعة الوحيدة بمصر التى تصدر مجلة علمية دورية لكل كلية من كلياتها، مع دور النشر العالمية، كما بدأت فى تقديم برامج الماجستير والدكتوراه فى 3 كليات وجارى استكمال باقى الكليات، مؤكدًا أن "المستقبل" جامعة شابة تقف صرحًا علميًا شامخًا بين الجامعات العربية الأخرى.