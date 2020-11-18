شكرا لقرائتكم خبر عن مستشار وزير الرى يتابع مشروع تبطين الترع بمحافظة أسيوط.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تفقد المهندس محمود السعدى مستشار وزير الموارد المائية والرى والمشرف على مشروعى تأهيل الترع والرى الحديث، عمليات تنفيذ التأهيل فى محافظة أسيوط، بحضور المهندس ياسر عبدالرحيم رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والري بالمحافظة ومديرو عموم رى أسيوط، وتنفيذ المشروعات بقطاع الخزانات.

وتم المرور على 9 ترع جارى تنفيذ أعمال التأهيل بها فى وجود الجهاز الفني للعمليات، وهى ترعة بنى غالب بطول 12.5 كم، وتم تنفيذ 500 متر، وجارى حاليا العمل في باقى المسافة، وترعة بنى غالب 1 بطول 1.2 كم، وتم تنفيذ مسافة 500 متر، وجارى استكمال تأهيل باقى المسافة، وترعة بنى غالب 2 بطول 1.99 كم، وتم تنفيذ مسافة 800 متر، وجارى حاليا العمل في باقى المسافة.

كما تم المرور على ترعة بنى غالب 3 بطول 1.4كم وتم الانتهاء من التنفيذ، وترعة ساحل بهيج بطول 1.85 وتم تنفيذ 190 متر وجارى العمل في باقى المسافة، وترعة فرع بنى سميع بطول 2 كم وتم تنفيذ 100 متر، وترعة جنابية باقور الثانية بطول 3.4 كم، وتم تنفيذ مسافة 700 متر وجارى العمل في باقى المسافة، وترعة المحيط بطول 15.4 كم، وتم تنفيذ 570 مترا وجارى العمل في باقى المسافة، وترعة بانوب بطول 5.6 كم، وتم تنفيذ 670 مترا وجارى العمل في باقى المسافة.

أوضح السعدى أن الاعمال التى تم تنفيذها والجارى تنفيذها بحاله ممتازة و تم التأكد بالالتزام بالبرنامج الزمني و عمليات ضبط جودة التنفيذ واستمرارية المتابعة من قبل أطقم الاشراف وحث الشركات المنفذة لبذل المزيد من الجهد لضمان للانتهاء من التنفيذ في المواعيد المحددة.



























