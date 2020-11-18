شكرا لقرائتكم خبر عن منظمة خريجى الأزهر تعلن حصاد أبزر أنشطتها الخارجية فى عام 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدرت المنظمة العالمية لخريجى الأزهر حصاد لعام 2020، بشأن أبرز أنشطتها الخارجية خلال العام الجارى، حيث كشفت المنظمة أنها قامت بإنشاء 20 فرعًا لها بدول: المملكة المتحدة ـ إندونيسيا ـ ماليزيا ـ تايلاند ـ سلطنة بروناي ـ باكستان ـ الهند ـ الصومال ـ "قرضوا ومقديشيو" ـ جزر القمر ـ مالي ـ الكاميرون ـ تشاد ـ النيجر ـ كينيا ـ ليبيا ـ كوت ديفوار ـ تنزانيا ـ نيجيريا ـ وبنجلاديش.

ويأتى ذلك تنفيذًا لتوجهات فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد محمد الطيب ( شيخ الأزهر الشريف - رئيس مجلس إدارة المنظمة )، بعقد أنشطة بفروع المنظمة بالخارج بهدف مواجهة الفكر المتطرف وتحصين الشباب المسلم من الأفكار الهدامة والعمل على تنشأتهم على الأفكار الوسطية المعتدلة وتوعيتهم بها.

وقامت فروع المنظمة بالخارج بعقد العدد من المحاضرات والندوات والأنشطة المجتمعية والحملات التوعوية وورش العمل في هذا الصدد، وتناولت التأكيد على أهمية توعية المسلمين والأجيال القادمة بأن الدين الإسلامي هو دين الوسطية والاعتدال، ويستنكر كافة أعمال العنف والإرهاب التي تدعو إليها جماعات التطرف والتكفير.

وأشادت الخارجية الأمريكية في تقريرها السنوى لمكافحة الإرهاب بالجهود الدولية الإقليمية للمنظمة العالمية لخريجي الأزهر، برئاسة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، وبما تقوم به المنظمة من ورش عمل لأئمة ووعاظ ليبيا لتفنيد الفكر المتطرف.

أبرز الأنشطة التى عقدتها فروع المنظمة بالخارج:

المبادرات:

1- مبادرة تحت عنوان "تجديد الخطاب الديني" بالفروع التالية: إندونيسيا – الهند – الصومال – كينيا – ماليزيا.





2- مبادرة "العقد الطيب" بالفروع التالية: باكستان، إندونيسيا، بروناى، تايلاند، الهند، ماليزيا، نيجيريا، كوت ديفوار، كردستان، ليبيا، الصومال، بنين، تشاد.





3- مباردة الحملة التوعوية ضد فيروس كورونا بالفروع التالية: باكستان، إندونيسيا، بروناي، الهند، ماليزيا، نيجيريا، كينيا، تشاد.







4- مبادرة "رحمة للعالمين" أطلقها فرع المنظمة بإندونيسيا، بمشاركة أكثر من 3000 شخصٍ.





الندوات:

1- ندوة علمية بفرع المنظمة بنيجيريا بعنوان "الصدق مكون أساسي في تربية الطفل المسلم", بلغ الحضور عدد 100 طالب وطالبة، وذلك بمدرسة المورد الإسلامية الدولية بولاية كوارا.







2- ندوة علمية بفرع المنظمة بتشاد تحت عنوان "التعايش السلمي في الإسلام"، وذلك بمسجد الشيخ النور بالعاصمة أنجمينا، وبحضور ما يزيد عن 120 شخص.









3- ندوة علمية بفرع المنظمة بالهند تحت عنوان "تعاليم الإسلام حول التعايش السلمي في الواقع المعاصر"، بمشاركة 100 شخص.







4- سلسلة ندوات تحت عنوان "دائرة الضوء"؛ تكريمًا وإجلالًا للرسول -صلى الله عليه وسلم-، وذلك بمدينة بيرنلي ببريطانياـ بمشاركة 200 شخص.



5- ندوة بفرع المنظمة بتايلاند تحت عنوان "تقبل الآخر"، بالتعاون مع اتحاد المدارس الإسلامية، وبحضور 100 شخص.









6- ندوة بفرع المنظمة بنيجيريا تحت عنوان "الإسلام دين السلام " بولاية كوارا بنيجيريا, بلغ الحضور 200 شخص.





7- ندوة بفرع المنظمة بقرضوا – الصومال، تحت عنوان "الوسطية الإسلامية" بمدينة جالكعيو، بحضور 100 شخص.





8-ندوة بفرع المنظمة ببنجلاديش تحت عنوان "التعايش السلمي مع الديانات الأخرى"، بالتعاون مع أكاديمية ميزان السلام الإسلامية، وبحضور 150 شخص.





9- ندوة بفرع المنظمة بتايلاند تحت عنوان "رسالة الإسلام السمحة"، لعدد 100 طالب وطالبة من المدارس الإسلامية بمدينة بانكوك.









10- ندوة بفرع المنظمة بإندونيسيا لشرح كتاب "حقوق المستأمنين في الإسلام" الذى أصدرته المنظمة، بلغ الحضور 150 شخص.

11- ندوة بفرع المنظمة بليبيا تحت عنوان "دور المرأة الأزهرية في ليبيا"، بمشاركة عدد 60 سيدة من الواعظات.





12- ندوة بفرع المنظمة بقرضوا – الصومال، تحت عنوان "قيادة الأمة الإسلامية نحو التقدم"، بمسجد بورتنلي، بحضور 200 شخص.





المحاضرات:

1- محاضرة بفرع المنظمة بنيجريا تحت عنوان "دور الشباب في النهوض بالمجتمع"، وذلك بولاية لاجوس بنيجيريا، بلغ الحضور 100 شخص.



2- محاضرة بفرع المنظمة ببنجلاديش تحت عنوان "أهمية اللغة العربية في فهم الإسلام"، بمقر الفرع بمدينة شيتاغونغ، بحضور 60 شخصًا.



3- محاضرة بفرع المنظمة بكينيا تحت عنوان "كيفية التصدي لمخاطر التطرف"، في الجامع الكبير بمدينة ماليندي الكينية، بحضور 70 شخصًا.



4- محاضرة بفرع المنظمة ببنين "تحت التأسيس"، تحت عنوان "تفنيد الفكر المتطرف"، وذلك بمقاطعة كوتونو ببنين، بحضور 50 شخصًا.





5- محاضرة بفرع المنظمة بجزر القمر تحت عنوان "حكم التكفير"، وذلك بجامع بابريك بالعاصمة موروني، وبحضور 60 شخصًا.

6- محاضرة بفرع المنظمة ببنجلاديش تحت عنوان "التمسك بالوسطية الأزهرية"، بمقر الفرع بمدينة شيتا غونغ، وبحضور 50 شخصًا.

7- محاضرة بفرع المنظمة بكينيا تحت عنوان "شرح شبهات الأفكار المتطرفة للشباب والنشء"، بلغ الحضور عدد 50 من الشباب والنشء.

8- محاضرة بفرع المنظمة بمالي تحت عنوان "مفهوم الجهاد في الإسلام"، وبحضور ما يزيد عن 100 شخص، بمسجد رابطة الأئمة والعلماء للتضامن الإسلامي بالعاصمة باماكو.

9- محاضرة بفرع المنظمة بالكاميرون تحت عنوان "مفهوم المواطنة ومقوماتها"، وذلك بمدينة دوالا, بمشاركة 100 شخص.

10- محاضرة بفرع المنظمة بالصومال تحت عنوان "الدين الإسلامي دين الرحمة والانسانية"، وذلك بمسجد الهدى بمدينة جالكعيو، بلغ الحضور عدد 200 شخص.

11- محاضرة توعوية للشباب بفرع المنظمة بليبيا تحت عنوان "الوسطية في الإسلام"، بمدينة سبها بالجنوب الليبي بمنارة الحضيري، بمشاركة 50 شخصًا.

12- محاضرة بفرع المنظمة بتايلاند تحت عنوان "سماحة الإسلام في معاملة أهل الأديان الأخرى"، بحضور 200 شخص.

13- محاضرة بفرع المنظمة ببنين "تحت التأسيس"، تحت عنوان "دور المرأة في تنمية المجتمع الإسلامي"، وذلك بمدينة باراكو ببنين, بحضور 100 سيدة.

14- محاضرة بفرع المنظمة بتنزانيا تحت عنوان "حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة في الإسلام"، وذلك بمحافظة كيجوما بتنزانيا، بحضور50 طفلًا، وأسرهم.

15- محاضرة بفرع المنظمة بنجيريا تحت عنوان "أوطان بلا إرهاب"، وذلك بولاية لاجوس بحضور 100 شخص.

الأنشطة المجتمعية:

1- توزيع إغاثات إنسانية للنازحين من مدينة مرزق بالجنوب الليبي، تحت رعاية مكتب بلدية وادي عتبة، التابع لفرع المنظمة بليبيا.

2- توزيع معونات غذائية تم تجميعها من قبل علماء مدينة جالكعيو، وذلك بهدف مساعدة الأسر المتضررة جراء السيول والفيضانات على مدينة بلدوين وسط الصومال.

3- جولة بمسجد ساوثامبتون ببريطانيا لطلاب الصف الخامس الإبتدائي بمدرسة Uplands Primary School، بهدف التعريف بأركان الإسلام الخمسة، وعددهم 40 طالبًا وطالبة.

4- حفل تكريم 50 طفلًا بقرية كهتولى بولاية اترابراديش- الهند، وذلك لمشاركتهم بمسابقة حفظ القرآن الكريم.

5- توزيع مجلة نور التي تصدرها المنظمة العالمية لخريجي الأزهر بالقاهرة على أطفال المدارس بولاية بيكاسي بالعاصمة الإندونيسية جاكرتا.

6- اجتماع لخريجي الأزهر الشريف بتايلاند؛ لكيفية نشر الوسطية ومحاربة الفكر المتطرف، وذلك بالتعاون مع الحكومة التايلاندية، بمشاركة 200 شخص.

7- اجتماع بفرع المنظمة ببريطانيا لقادة الديانات اليهودية والمسيحية والإسلام والسيخية، والذي ضم 10 أشخاص، حيث استهدف أهمية الحفاظِ على هُوية المسلمين.

8- الحملات التوعوية:حملة للتوعية ضد فيروس كورونا لطلاب مركز اللغة العربية لغير الناطقين بها، بإندونيسيا.

9- حملة توعوية لنساء منطقة أوباري، وذلك بمقر مكتب وادي الحياة، بفرع المنظمة بليبيا، استهدفت نشر الوسطية وتفنيد الفكر المتطرف.

الدورات التدريبية:

1- دورة تدريبية للأئمة والوعاظ الماليين بالتعاون مع البعثة الأزهرية في مالي، تحت عنوان "دور الإسلام في إفشاء السلام ونبذ العنف والخلاف، بمشاركة 30 شخصًا.

2- دورة في تفسير القرآن الكريم وعلومه، بمسجد شمس الدين بمدينة جالكعيو بالصومال، بمشاركة 60 شخصًا من طلاب الحلقات.

3- دورة في اللغة العربية بالجامعة الرحمانية بالهند تحت عنوان "استراتيجية تدريس اللغة العربية بمفهوم معاصر"، بمشاركة 40 من أساتذة الجامعة.

4- دورة لمعلمي اللغة العربية والتربية الإسلامية بالمعاهد الدينية التابعة لمجلس الشؤون الدينية بالولايات الاتحادية الماليزية.

5- دورة لطلاب المرحلة الابتدائية بمدينة جالكعيو – الصومال، تحت عنوان "أنتم المستقبل"، شارك في الدورة عدد 60 طالبًا وطالبة.

الملتقيات والمؤتمرات:

1- ملتقى توعوي للشباب تحت عنوان "الحياة بالهدف"، بمدينة غجرات – بالهند، بمشاركة 100 طالب.

2- مؤتمر للاحتفال بإتمام تفسير البخاري باللغة الإنجليزية والأردية لصحيح البخارى، بقلم الشيخ/ محمد إمداد بيرزادا، رئيس فرع المنظمة ببريطانيا في إيتون هول- بريطانيا، شارك في المؤتمر عدد 200 شخص.

3- مشاركة فرع المنظمة بالكاميرون، وبالتعاون مع منظمة Prica العالمية، في مؤتمر حوار الأديان بين الإسلام والمسيحية.

ترجمات إصدارات الأزهر وكتب فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر: ترجمة عدد من الكتب والمؤلفات ومقالات حول العقيدة الأشعرية لكبار علماء الأزهر الشريف، وعلى رأسهم فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف إلى اللغة الإندونيسية.