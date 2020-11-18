شرطة التموين تضبط 1288 قضية متنوعة في يوم واحد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:
واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجاري.
أسفرت تلك الحملات عن ضبط (1288) قضية تموينية متنوعة، خلال 24 ساعة، أبرزها: ضبط (المدير المسئول عن مجزر لذبح الدواجن) بمحافظة القليوبية، بحوزته (8,45 طن "هياكل دواجن – مقطعات وفيليه دواجن") غير صالحة للاستهلاك الآدمي لوجود تغير في خواصها الطبيعية وتشكل خطراً على الصحة العامة طبقاً لتقرير اللجنة المرافقة للمأمورية، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين لتحقيق أرباح غير مشروعة.
كما ضبطت الحملات، (المدير المسئول عن مخزن لتعبئة السكر الحر "بدون ترخيص") بمحافظة الجيزة، بحوزته (1,94 طن "سكر تمويني مدعم" مخصص للبطاقات التموينية قدرت قيمتها بـ16.490 جنيه عقب تجميعها لإعادة تعبئتها كسكر حر– 100 كيلو جرام "سكر تمويني مُدعم" مُعاد تعبئته داخل عبوات مقلدة "سكر حر" خلافاً للحقيقة) تمهيداً لطرحها للبيع والتداول على جمهور المستهلكين.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
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