عام من الاختفاء كاد ينتهي بجثة.. سر تهديد مُسنة بالانتحار في الهرم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد شعبان:

كشفت تحريات إدارة البحث الجنائي بالجيزة بقيادة اللواء محمود السبيلي ملابسات تهديد مُسنة بالانتحار من شرفة شقتها بالهرم، اليوم الأربعاء.

صباح اليوم تلقى مسؤول غرفة عمليات شرطة النجدة بلاغا بشروع سيدة في الانتحار من شرفة بالطابق الخامس بدائرة قسم الهرم.

على الفور انتقل رجال الإنقاذ البري إلى محل البلاغ تحت إشراف اللواء هشام صادق مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة، مدعومين بقوات التدخل السريع.

وتواجد بموقع البلاغ شقيقة السيدة وابنة شقيقتها الثانية، وتبين اختفاء المُسنة منذ عام، وأن آخر لقاء جمعها بذويها كان في محافظة الأقصر اختفت بعدها في ظروف غامضة.

بعد رحلة بحث، توصلت أسرة الستينية إلى مكان تواجدها، وتوجهت أختها وابنة شقيقتها الثانية لزيارتها صباح اليوم.

فور دخول السيدتين من الباب أصيبت المُسنة بحالة انهيار عصبي، وأطلقت صرخات عدة، أسرعت بعدها إلى الشرفة مرددة عبارة "هرمي نفسي من البلكونة".

واستدعى أفراد أسرتها طبيبا من مستشفى دار أبو العزائم للطب النفسي، وأقنعها بالعدول عن فكرة الانتحار واصطحابها بعد منحها حقنة مهدئة.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطر اللواء طارق مرزوق مدير أمن الجيزة.