ضبط مالك مخبز استولى على 88 ألف جنيه من أموال دعم الخبز في القاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:
ضبطت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، (مالك مخبز بلدي – بمحافظة القاهرة) لتصرفه في ( 16,2 طن "دقيق بلدي مُدعم" قُدرت بحوالي 88,290 جنيه) ببيعها في السوق السوداء دون إنتاج فعلي للخبز مستولي على أموال الدعم الذي توفره الدولة لمحدودي الدخل.
كما ضبطت شرطة التموين (10) قضايا تلاعب في أسعار السجائر وبيعها بزيد من السعر الرسمي وحجبها عن التداول بالأسواق بقصد رفع أسعارها، بإجمالي مضبوطات (17,587 عبوة سجائر – 26,5 طن "مواد خام" مستلزمات لإنتاج المعسل – 150 كيلو جرام "معسل" منتج نهائي).
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
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