"الأمن العام": تنفيذ 79 ألف حكم قضائي وضبط 232 قضية مخدرات في 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

ضبط قطاع الأمن العام، برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية، 188 قطعة سلاح ناري، و232 قضية مخدرات، وتنفيذ 79417 حكم قضائي متنوع.

كما أسفرت الجهود عن ضبط 32 متهمًا لممارستهم أعمال البلطجة، و245 دراجة نارية مخالفة، و23461 مخالفة مرورية بالإضافة إلى فحص (61) من سائقي السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، تبين إيجابية (10) منهم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

جاء ذلك في إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.