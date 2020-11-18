زعم بيع أراضي.. ضبط صاحب شركة للنصب على المواطنين في القاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي:

ألقت مباحث الأموال العامة، القبض على صاحب شركة للاستيلاء على أموال المواطنين بزعم تمليكهم أراضي استصلاح زراعي بالقاهرة.

تلقت مباحث الأموال العامة بلاغا من أربعة أشخاص بتعرضهم لواقعة احتيال والاستيلاء على مبالغ مالية منهم من أحد الأشخاص بزعم قدرته على تمليكهم أراضي استصلاح زراعي .

كانت معلومات وتحريات الإدارة أن وراء ارتكاب الواقعة أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" مقيم بمحافظة القاهرة، حيث قام المتهم بممارسة نشاطاً احتياليا في الاستيلاء على أموال المواطنين عن طريق انتحال صفة رجل أعمال وصاحب شركة للاستثمار الزراعي والعقاري زاعماً ملكيته لمزرعة بمساحة أربعون فدان، وقام بتسويقها للبيع وتمكن من استقطاب الشاكين مستغلاً رغبتهم على شراء المزرعة واستولى من كلٍ منهم على مبلغ مالي كمقدم لإتمام عملية البيع .

وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف المتهم وأمكن ضبطه، وعثر بحوزته على مبلغ مالي من متحصلات نشاطه الإجرامي، وكذا ضبط هاتف محمول بفحصه تبين احتوائه على العديد من الصور التي يستخدمها في النصب على المواطنين.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى العرض على النيابة العامة التحقيقات.