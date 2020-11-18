الإنقاذ النهري تمشط النيل لانتشال شاب قفز من كوبري الساحل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد شعبان: تكثف قوات الإنقاذ النهري بالجيزة، جهودها لانتشال جثة شاب انتحر قفزًا من أعلى كوبري الساحل. تلقى مسؤول غرفة شرطة النجدة، إشارة من الخدمات المعينة أعلى الكوبري بقفز شاب من أعلى الكوبري. التحريات الأولية أشارت إلى أن شابا في العقد الثاني من العمر قفز من أعلى الكوبري في ظروف غامضة. وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

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